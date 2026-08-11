ترامب يدعم إنفانتينو: استبداله سيكون خطأ كبيرا

أعلن ترامب دعمه لإنفانتينو الذي يواجه ضغوطا كبيرة من اتحادات كروية قارية، تطالب بمراجعة قيادته، وسط خلافات داخل المؤسسة قبيل انتخابات رئاستها في آذار/ مارس 2027، مع بروز أسماء محتملة لمنافسة إنفانتينو على رئاسة "فيفا".

تدخّل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء الإثنين لدعم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، الذي تطالب عدة اتحادات قارية برحيله على خلفية طرحه مشروعا مثيرا للجدل، يتيح فتح باب الاستثمار الخاص في تنظيم كأس العالم وبطولات أخرى.

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وقال ترامب عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال": "سيكون الاتحاد الدولي لكرة القدم مخطئا للغاية إذا فكر، لأي سبب من الأسباب، في استبدال الرئيس جياني إنفانتينو".

وأضاف: "إنه رائع، فقد ترأس للتو أنجح بطولة كأس عالم على الإطلاق، بفارق أربع مرات. إذا رحل، فلن تكون البطولة ناجحة أو مربحة كما كانت من قبل".

وجاءت تصريحات ترامب في وقت يواجه فيه إنفانتينو ضغوطا متزايدة من عدد من الاتحادات القارية للتنحي، على خلفية مقترحات تتعلق بإدخال استثمارات خارجية في مسابقات الاتحاد الدولي.

وكان إنفانتينو قد تعرض لانتقادات بعد طرح مقترح لبيع حصص في بعض بطولات "فيفا"، بينها كأس العالم، لمستثمرين خارجيين، من بينهم جوشوا كوشنر، شقيق جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي، قبل أن يتراجع الاتحاد الدولي عن المشروع ويجمده.

ودافع "فيفا" عن إنفانتينو خلال مؤتمر طارئ عقد في المغرب يوم السبت الماضي، محذرا مما وصفه بـ"جهود متضافرة ومستمرة" لتقويض الاتحاد الدولي ورئيسه، ومؤكدا دعمه الكامل له.

الاتحادات المنتقدة لإنفانتينو

وفي المقابل، وجّه كل من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، واتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي "كونكاكاف"، والاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسالة مفتوحة انتقدوا فيها إنفانتينو، واتهموه بخرق الثقة "عن طريق الخداع".

ودافعت هذه الاتحادات عن موقفها بالقول إن كرة القدم "ليست ملكا لأحد"، وإن القيادة "ليست امتلاك السلطة للاحتفاظ بها أو المطالبة بها، بل هي واجب خدمة تجاه أسرة كرة القدم".

وبدا إنفانتينو، قبل أسابيع قليلة فقط، متجها نحو إعادة انتخابه بكل أريحية في آذار/ مارس 2027، بعد مونديال 2026، الأكثر ربحية على الإطلاق بإيرادات بلغت نحو 15 مليار دولار.

ويُنظر إلى رئيس اتحاد "كونكاكاف"، فيكتور مونتاجلياني، باعتباره منافسا محتملا لإنفانتينو، الذي سيترشح لإعادة انتخابه لولاية رابعة وأخيرة.

وأعلنت "يويفا" و"كونكاكاف" والاتحاد الآسيوي لكرة القدم أنها لم تقتنع إطلاقا بالرسالة التي وجهها "فيفا" الأربعاء الماضي إلى اتحاداته الـ211، والذي أقر بوجود "أخطاء" في الإعداد السري لمشروع شركة تجارية، تقرر التخلي عنه في نهاية المطاف تحت الضغط.

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وأعربت الاتحادات عن استيائها، قائلة: "لا يزال هناك غياب تام للاعتراف بأن محاولة التنازل عن حصة من كأس العالم من طرف ’فيفا’ شكّلت خللا خطيرا في التقدير... وخرقا جوهريا للثقة تجاه المؤسسات ذاتها التي وُجد ’فيفا’ لخدمتها".

أنصار إنفانتينو

بعد أسبوعين من اندلاع الأزمة، يحصل إنفانتينو مجددا على دعم ترامب، إضافة إلى دعم الاتحادين الإفريقي والأميركي الجنوبي، وكذلك المكسيك، التي ابتعدت علنا عن موقف "كونكاكاف" الذي تنتمي إليه.

وأيّد المنظمان الآخران لمونديال 2026، كندا والولايات المتحدة، عبر منصة "إكس" المطالبة بـ"تغييرات جوهرية تعزز حوكمة ’فيفا’".

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ومنذ وصوله إلى رئاسة فيفا عام 2016، صمد إنفانتينو في وجه الانتقادات، سواء تعلقت بتنظيم كأسي العالم في روسيا عام 2018 وقطر عام 2022، أو بمنح السعودية حق استضافة مونديال 2034، أو بتوسيع البطولة من 32 إلى 48 منتخبا، أو بإنشاء مونديال جديد للأندية، أو باعتماد "استراحات التبريد" التي تحولت إلى مساحات إعلانية، أو، أخيرا، بقضية اللاعب الأميركي فولارين بالوغون.