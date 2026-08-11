فان دي فين يجدد مع توتنهام: "متحمس لما هو قادم"

جدد المدافع الهولندي ميكي فان دي فين عقده مع توتنهام، مؤكدًا تمسكه بمواصلة مشواره مع الفريق وحماسه للمشروع الذي يقوده المدرب روبرتو دي تشيربي.

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي تمديد عقد مدافعه الهولندي ميكي فان دي فين، في خطوة تعكس تمسك الفريق بأحد أبرز عناصره الدفاعية، ضمن مشروعه للمستقبل.

وأعرب فان دي فين، البالغ 25 عامًا، عن سعادته بمواصلة مشواره مع توتنهام، مؤكدًا أنه يشعر بالفخر بعد توقيع العقد الجديد، الذي يمتد وفق تقارير إلى خمسة أعوام.

وقال المدافع الهولندي: "إنها لحظة مميزة وفخر لي ولعائلتي. أحببت توتنهام منذ اليوم الأول الذي وصلت فيه إلى النادي، وأحب النادي والجماهير، كما أنني تطورت هنا بشكل كبير".

وأضاف: "أصبح واضحًا المسار الذي يريد النادي السير فيه، وأنا أريد أن أكون جزءًا منه. أنا متحمس جدًا لما هو قادم".

وانضم فان دي فين إلى توتنهام قادمًا من فولفسبورغ الألماني عام 2023، وخاض منذ ذلك الحين قرابة 100 مباراة مع الفريق، ليصبح أحد الركائز الأساسية في خطه الخلفي.

من جانبه، أشاد المدرب روبرتو دي تشيربي بمدافعه الهولندي، وقال: "ميكي أحد أفضل المدافعين في أوروبا، وهو لاعب مهم جدًا بالنسبة لنا".

وأضاف: "يمتلك الإمكانات والعقلية والطموح الذي نبحث عنه في توتنهام، وأنا سعيد جدًا بأنه قرر مواصلة رحلته مع النادي. ميكي يساهم في بناء شيء قوي هنا، واللاعبون من أمثاله يشكلون جزءًا مهمًا من مستقبل الفريق".