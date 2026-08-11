نوتنغهام فورست يضم الإيفواري عثمان ديوماندي

أعلن نوتنغهام فورست الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع المدافع الإيفواري عثمان ديوماندي قادمًا من سبورتينغ لشبونة، بعقد يمتد لأربعة أعوام مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

أعلن نادي نوتنغهام فورست الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع المدافع الإيفواري عثمان ديوماندي قادمًا من سبورتينغ لشبونة البرتغالي، بعقد يمتد لأربعة أعوام مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

وخاض ديوماندي (22 عامًا) 132 مباراة مع سبورتينغ في مختلف المسابقات، كما شارك في 15 مباراة دولية مع منتخب ساحل العاج، وكان ضمن صفوفه في كأس العالم الأخيرة.

وقال ديوماندي بعد انضمامه إلى نوتنغهام فورست إنه سعيد بالانتقال إلى "نادٍ تاريخي"، معربًا عن تطلعه للمساهمة في تحقيق نتائج كبيرة ولقاء جماهير الفريق في ملعب سيتي غراوند.