قضية وفاة مارادونا: طبيب شرعي يتحدث عن تجاهل "إشارات تحذيرية"

شهَد طبيب شرعي في محاكمة 7 من الكادر الطبي المتهم بالإهمال في وفاة دييغو مارادونا، بأن الأسطورة الأرجنتيني أظهر إشارات تحذيرية وتدهورا تدريجيا طوال 10 أيام قبل وفاته عام 2020 دون أن تتلقى أدنى اهتمام.

عدّ طبيب شرعي، الثلاثاء، خلال محاكمة سبعة من العاملين في القطاع الصحي بتهمة إهمال قد يكون أدى إلى وفاة دييغو مارادونا، أن أسطورة كرة القدم الأرجنتينية أظهر "إشارات تحذيرية" قبل أيام عدة من وفاته عام 2020، لكنها لم تؤخذ في الاعتبار.

ويعتبر كارلوس كاسينيلي واحدا من بين عدد كبير من الأطباء والخبراء الذين أدلوا بشهاداتهم في المحاكمة الجارية منذ أربعة أشهر في سان إيسيدرو.

وتكتسب شهادته أهمية خاصة، لأنه كان ضمن 22 عضوا في لجنة طبية متعددة الاختصاصات شكّلتها السلطات القضائية عام 2021، للنظر في قضية مارادونا، إلى جانب مشاركته في إجراء عملية التشريح.

وقال الدكتور كاسينيلي: "كانت هناك إشارات تحذيرية: انتفاخ في الأطراف السفلية، انتفاخ في الأصابع، شخير، ضيق في التنفس، مؤشرات إلى ارتفاع ضغط الدم، أو تسارع نبضات القلب".

وتابع منتقدا "لم يذهب أحد ليتحقق من سبب هذا التورم العام"، رغم أنه كان يمثل "خطرا على الحياة"، مضيفا "النتيجة النهائية كانت الوفاة. نعتبر أن هذه الإشارات التحذيرية لم تؤخذ في الاعتبار من قبل الأطباء، لأن سلوكهم لم يتغير".

وقدم كاسينيلي إحدى أكثر الشهادات وضوحا حتى الآن من ناحية الاتهام بشأن نقص العناية بمارادونا خلال فترة نقاهته التي استمرت أسبوعين، بعد خضوعه لعملية جراحية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، داخل منزل مستأجر خصيصا في منطقة تيغري شمال بوينوس أيرس.

وشدد على أن "التدهور كان تدريجيا منذ خروجه من المستشفى وحتى وفاته، وعلى مدى عشرة أيام على الأقل (قبل الوفاة). كان من الممكن التفطن للإنذار".

وكما فعل في شهادة سابقة، ذكّر بأن اللجنة الطبية خلصت إلى أن "مرحلة الاحتضار لدى مارادونا استمرت نحو 12 ساعة"، وهي مدة لا تزال موضع جدل بين أطراف المحاكمة.

ووصف هذه المرحلة بأنها "الفترة الفاصلة بين الحياة والموت التي تتراجع خلالها الوظائف الحيوية تدريجيا، قبل الوصول إلى مرحلة يصبح فيها الانتقال إلى الموت أمرا لا رجعة فيه".

كما تلاقت شهادات عدد من الشهود الآخرين خلال الأسابيع الماضية، بينهم حارس أمن ومدلّك، حول وجود تقصير في العناية بالنجم الأرجنتيني خلال أيامه الأخيرة.

وعُثر على مارادونا متوفيا في سريره قرابة منتصف نهار 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 عن 60 عاما، إثر أزمة قلبية تنفسية ترافقها وذمة رئوية.

ويواجه سبعة من العاملين في الرعاية الصحية، بينهم طبيب نفسي وأخصائي في علم النفس وممرضون، خطر السجن لمدة تصل إلى 25 عاما، لكنهم ينفون أي مسؤولية.

ويؤكد معظمهم أن دورهم كان محددا ضمن اختصاصاتهم، ولا يرتبط مباشرة بالأسباب السريرية للوفاة.

ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة إلى ما بعد الشهر الجاري.