كيروش يوقف مفاوضاته مع الاتحاد الغاني

أوقف المدرب البرتغالي كارلوس كيروش مفاوضاته مع الاتحاد الغاني لكرة القدم بشأن تجديد عقده، وسط تقارير عن عدم حصوله على مستحقاته المالية مقابل عمله مع المنتخب في كأس العالم الأخيرة.

أوقف المدرب البرتغالي كارلوس كيروش المفاوضات مع الاتحاد الغاني لكرة القدم بشأن تجديد عقده لتدريب المنتخب الأول.

وذكرت تقارير إعلامية غانية أن كيروش لم يتلقَّ مستحقاته المالية عن العمل الذي أنجزه خلال مشاركته مع المنتخب في بطولة كأس العالم الأخيرة.

وكان كيروش، المدرب السابق لريال مدريد، قد وقّع عقدًا قصير الأمد لتولي تدريب المنتخب الغاني خلال الصيف، وقاده إلى التعادل مع إنجلترا دون أهداف في دور المجموعات، قبل أن يودّع البطولة أمام كولومبيا من دور الـ32.

وكان الاتحاد الغاني يسعى إلى إقناع كيروش بتوقيع عقد جديد والاستمرار في قيادة المنتخب الأول.