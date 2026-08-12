نوير يرشّح أوربيغ لخلافته في حراسة مرمى ألمانيا

أكد مانويل نوير، حارس بايرن ميونخ، ثقته بقدرة يوناس أوربيغ على خلافته في حراسة مرمى المنتخب الألماني، مشيدًا بمستواه وقدرته على التعامل مع مختلف المسابقات.

أعرب حارس مرمى بايرن ميونخ الألماني، مانويل نوير، عن ثقته بقدرة زميله يوناس أوربيغ على خلافته مستقبلا، ليس فقط في حراسة مرمى الفريق البافاري، وإنما أيضا مع المنتخب الألماني.

وقال نوير في مقابلة مع شبكة "سكاي" إن أوربيغ "يمكن الوثوق به تماما"، مشيرا إلى أنه أثبت قدراته في مختلف المسابقات، سواء في الدوري الألماني أو كأس ألمانيا أو دوري أبطال أوروبا.

وكان نوير قد أعلن اعتزاله اللعب الدولي عقب كأس أمم أوروبا 2024، قبل أن يعود بشكل مفاجئ للمشاركة مع ألمانيا في كأس العالم الأخيرة. ولم يكن أوربيغ ضمن القائمة الرسمية للمنتخب في البطولة، لكنه رافق الفريق لاكتساب الخبرة.

وأكد نوير أنه اعتزل اللعب الدولي مجددا بعد كأس العالم، فيما يمتد عقده مع بايرن ميونخ حتى يونيو/ حزيران 2027.

وأشاد الحارس الألماني بالمدرب الجديد للمنتخب، يورغن كلوب، الذي تولى المسؤولية خلفا ليوليان ناغلسمان، قائلا إنه يمتلك "الكثير من الخبرة"، معربا عن أمله في أن ينجح في تطوير كرة القدم الألمانية.

كما أشار نوير إلى رغبته في مواصلة العمل في مجال كرة القدم بعد اعتزاله، لكنه لا يرى نفسه بالضرورة مدربا.