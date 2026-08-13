بارتيز ينضم إلى الجهاز الفني لزيدان في منتخب فرنسا

انضم الحارس الفرنسي السابق فابيان بارتيز إلى الجهاز الفني للمنتخب الفرنسي بقيادة زين الدين زيدان، ليتولى مهمة تدريب حراس المرمى، وفق ما أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، اليوم الخميس.

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، اليوم الخميس، انضمام الحارس الدولي السابق فابيان بارتيز إلى الجهاز الفني للمنتخب الفرنسي بقيادة المدرب الجديد زين الدين زيدان، ليتولى مهمة تدريب حراس المرمى.

وسيجتمع بارتيز (55 عامًا) مجددًا مع زيدان، زميله السابق في المنتخب الذي توّج بكأس العالم عام 1998 على أرضه، في خطوة تعيد أحد أبرز حراس الكرة الفرنسية إلى المنتخب بعد غياب طويل.

وخاض بارتيز مسيرة حافلة مع أندية تولوز وموناكو ومرسيليا ومانشستر يونايتد، كما سبق له العمل مستشارًا للمنتخب الفرنسي خلال فترتي المدربين ريمون دومينيك ولوران بلان، قبل أن يغيب عن الجهاز الفني خلال عهد ديدييه ديشان الذي استمر 14 عامًا. كما عمل لفترة قصيرة ضمن الجهاز الفني لتولوز بين عامي 2020 و2021.

وشملت التعيينات الجديدة في الجهاز الفني الفرنسي دافيد بيتوني وحميدو مسعيدي كمساعدين لزيدان، وهما من المقربين منه وسبق لهما العمل معه في ريال مدريد. كذلك انضم غريغوري دوبون بصفة مستشار للاستراتيجية والأداء، بعدما عمل أيضًا إلى جانب زيدان في النادي الإسباني.

وكان الاتحاد الفرنسي قد عيّن زيدان (54 عامًا) مدربًا للمنتخب في 28 تموز/ يوليو الماضي، خلفًا لديشان، على أن يقود أول معسكر تدريبي له في أيلول/ سبتمبر المقبل.

وستكون المباراة الأولى لزيدان مع المنتخب الفرنسي أمام تركيا خارج الديار، في 25 أيلول/ سبتمبر، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.