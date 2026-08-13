باريس سان جيرمان يحتفظ بلقب السوبر الأوروبية على حساب أستون فيلا

احتفظ باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب الكأس السوبر الأوروبية، بعد فوزه على أستون فيلا الإنجليزي بنتيجة 2-1، مساء الأربعاء، على ملعب ريد أرينا في سالزبورغ النمساوية.

حافظ باريس سان جيرمان الفرنسي على لقب كأس السوبر الأوروبية، بعدما تغلب على أستون فيلا الإنجليزي بنتيجة 2-1، مساء أمس الأربعاء، على ملعب ريد أرينا في مدينة سالسبورغ النمساوية.

وفرض الفريق الباريسي أفضليته في بداية اللقاء، وترجمها إلى هدف في الدقيقة 20 عبر الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، الذي أطلق تسديدة قوية من داخل المنطقة سكنت شباك أستون فيلا.

وقبل نهاية الشوط الأول، تمكن أستون فيلا من إدراك التعادل عن طريق مهاجمه الشاب برايان مادغو، الذي سجل في أول ظهور له مع الفريق، مستفيدًا من تمريرة القائد جون ماكغين.

وعاد سان جيرمان للتقدم بعد وقت قصير من بداية الشوط الثاني، عندما استغل ديزيريه دويه تمريرة خلف دفاع أستون فيلا، وانفرد داخل المنطقة قبل أن يسدد بيسراه في الشباك عند الدقيقة 62.

وحاول أستون فيلا العودة إلى المباراة، وكاد جورج هيمينغز أن يدرك التعادل بعد دقيقة واحدة، لكن الحارس الروسي ماتفي سافونوف أبعد تسديدته القوية.

ولم تتغير النتيجة رغم محاولات الفريقين حتى صافرة النهاية، ليحتفظ سان جيرمان بالكأس التي أحرزها للمرة الأولى في تاريخه العام الماضي بعد تفوقه على توتنهام بركلات الترجيح.

وتجمع الكأس السوبر الأوروبية بين بطلي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، وكان سان جيرمان قد توج بلقب دوري الأبطال على حساب أرسنال، فيما أحرز أستون فيلا لقب الدوري الأوروبي بفوزه على فرايبورغ 3-0 في النهائي.