برشلونة يعود بعرض جديد للتعاقد مع رودري.. من سيعوضه في سيتي؟

قالت وكالة "كادينة سير" الإسبانية إن النادي الكتالوني يجهز عرضا ثالثا لضم وسط ميدان السيتيزنس، رودري، بعدما رفض الفريق الإنجليزي عرضين سابقين، وسط تقديرات بوجود تفاؤل لدى النادي الإسباني حول إتمام الصفقة بنجاح هذا الصيف.

يواصل نادي برشلونة الإسباني مساعيه للتعاقد مع لاعب الوسط رودري من مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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وذكرت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أن برشلونة يستعد لتقديم عرض جديد لضم اللاعب.

وكان النادي الكتالوني قد تقدم بعرض ثان قيمته 60 مليون يورو، والذي تضمن مكافآت أداء وإضافات، وذلك بعد العرض الأول الذي بلغ 50 مليون يورو، لكنّ إدارة مانشستر سيتي رفضت كلا العرضين.

ورغم ذلك، تعيش إدارة برشلونة حالة من الثقة بشأن الصفقة، ومن أجل ذلك تعمل إدارة النادي الكتالوني حاليا على تجهيز عرض ثالث قيمته 70 مليون يورو من أجل إقناع النادي الإنجليزي.

وسيتضمن العرض الجديد قيمة ثابتة قدرها 60 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 مليون يورو متغيرات.

وسيكون انتقال المهاجم فيران توريس إلى باريس سان جيرمان مقابل 55 مليون يورو مفتاحا لإنهاء صفقة رودري.

البدائل المحتملون لرودري

يبرز المغربي الشاب أيوب بوعدي، لاعب ليل الفرنسي، ضمن المرشحين، بعدما أبدى سيتي اهتماما به وتردد أن قيمته تبلغ نحو 85 مليون جنيه إسترليني (100 مليون يورو). ويتشابه أسلوب لعب بوعدي مع رودري، إذ يجيد اللعب في مركز لاعب الوسط المتأخر والتحكم في إيقاع اللعب.

بوعدي ضد فينيسيوس (Getty Images)

كما يأتي الأرجنتيني إنزو فرنانديز، لاعب تشيلسي، في مقدمة الخيارات المفضلة لماريسكا، حيث سبق وأن دربه في النادي اللندني، لكن تشيلسي يقدر قيمة اللاعب بنحو 120 مليون جنيه إسترليني.

إنزو فيرنانديز (Getty Images)

وتضم القائمة أيضا الإنجليزي أليكس سكوت، لاعب بورنموث، الذي استكشف سيتي إمكانية التعاقد معه، وأيضا الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، لاعب ليفربول، الذي ينتهي عقده بعد عامين ويستطيع اللعب كلاعب ارتكاز أو في دور أكثر تقدما.

ماك أليستر وسكوت (Getty Images)

ولا تقتصر معضلة ماريسكا على تعويض رودري، إذ يواجه سيتي أيضا تحديا في القيادة بعد رحيل برناردو سيلفا وجون ستونز وناثان أكي، فيما يُرجح أن يحمل روبن دياز شارة القيادة في حال رحيل رودري، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

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