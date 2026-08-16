بعد مد وجزر: سيتي وبرشلونة يتفقان على انتقال رودري

ذكرت وكالة "فرانس برس" أن مصدرا من نادي برشلونة أطلعها على أن الفريق الإسباني والإنجليزي توصلا إلى اتفاق بشأن انتقال لاعب الوسط، الحائز على كأس العالم والكرة الذهبية مع إسبانيا في مونديال 2026.

توصّل برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم إلى اتفاق مع مانشستر سيتي الإنجليزي للتعاقد مع رودري، الحائز على الكرة الذهبية في 2024، وفقا لما أفاد به مصدر في النادي الكاتالوني وكالة "فرانس برس" الأحد.

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وقال المصدر في برشلونة "سيصدر بيان خلال الأيام المقبلة، وستصبح الصفقة رسمية".

وارتبط اسم رودري بالانتقال إلى ريال مدريد بعد تتويج إسبانيا بكأس العالم في يوليو/ تموز، لكن برشلونة تحرّك بقوة لضم النجم السابق لأتلتيكو مدريد الذي لعب دورا محوريا في نجاحات سيتي منذ انضمامه إلى صفوفه عام 2019.

وعانى لاعب الوسط من إصابات خلال الموسمين الماضيين، قبل تألّقه مع منتخب إسبانيا المُتوّج بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه.

ومن المنتظر أن يغيب لاعب الوسط الهولندي في برشلونة فرنكي دي يونغ عدة أشهر بسبب الإصابة، ما شجع النادي على التحرك للتعاقد مع رودري.

وكان قائد المنتخب الإسباني عنصرا أساسيا في تشكيلة المدرب بيب غوارديولا في مانشستر سيتي، وقاد الفريق إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا عام 2023 و4 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك من ضمن حصيلة بلغت 12 لقبا كبيرا.

وتلقّى برشلونة رفضا لعرضين من أجل ضم رودري، قبل توصّله أخيرا إلى اتفاق مع سيتي يوم الأحد، فانضم بذلك لاعب الوسط إلى كلّ من الإنجليزي أنتوني غوردون والألماني كريم أدييمي والبلجيكي جيسي بيسيوو في كامب نو هذا الصيف.

كما يُتوقع أن يُنجز برشلونة خلال الأيام المقبلة صفقة التعاقد مع جواو كانسيلو، بعدما لعب الدولي البرتغالي الموسم الماضي مع الفريق على سبيل الإعارة قادما من الهلال السعودي.