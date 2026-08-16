كريستيانو رونالدو: هذا على الأرجح عامي الأخير في كرة القدم

قال النجم البرتغالي الحائز على 5 كرات ذهبية لمجلة "فوغ"، إن الموسم الحالي سيكون على الأرجح ختام رحلته الغزيرة بالألقاب واللحظات المحفورة في الذاكرة لاعبا لكرة القدم، بعدما بلغ 41 عاما من العمر، وسجل ما يزيد على 950 هدفا.

قال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو البالغ 41 عاما في مقابلة مع مجلة "فوغ"، نُشرت الأحد، إنه يعتقد أن هذا العام سيكون "على الأرجح" الأخير له لاعب كرة قدم محترف.

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وتحدّث رونالدو، الذي رسّخ مكانته بين أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ بتسجيله أكثر من 950 هدفا مع الأندية والمنتخب، سابقا عن اعتزاله "قريبا" أو خلال "عام أو عامين".

وقال لمجلة "فوغ"، إن "هذا على الأرجح عامي الأخير في كرة القدم، وأريد أن أترك إرثا استثنائيا"، مضيفا أن مستقبله بعد كرة القدم "مرسوم بالكامل".

وأضاف قائلا "لديّ أشياء كثيرة تبقيني منشغلا، ومن الصعب أن أذكر شيئا واحدا فقط"، معدّدا السفر ورياضة البادل من بين أنشطته المفضلة.

وتابع المهاجم السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي "لأن كرة القدم قد تترك فراغا كبيرا، عليك أن تملأ وقتك بطرق مختلفة، وليس بطريقة واحدة فقط".

وتزوّج رونالدو شريكته منذ سنوات، الأرجنتينية جورجينا رودريغيز، في مراسم خاصة أُقيمت يوم الثلاثاء الماضي في منتجع "كاشكايش" البرتغالي.

وقال لمجلة فوغ "أريد الاستمرار في الاستمتاع بما كسبته، بما كسبناه. ففي النهاية كانت 25 عاما مليئة بالتضحيات"، في إشارة إلى مسيرته الحافلة بالإنجازات.

وبعد أن قاد البرتغال إلى الدور ثمن النهائي في ما وصفه بأنه آخر مشاركة له في كأس العالم هذا الصيف، يُنتظر أن يلتحق رونالدو بناديه النصر استعدادا للموسم الجديد من الدوري السعودي.