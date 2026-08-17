بوسكيتس يعود إلى برشلونة من بوابة التدريب

يستعد بوسكيتس لخوض تجربة جديدة في عالم التدريب، من خلال العمل مع المواهب الشابة في فريق برشلونة الرديف "برشلونة أتلتيك"، في دور مساعد مدرب الفريق، جوليانو بيليتّي، بحسب إعلان رسمي للنادي.

أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم الإثنين عودة نجمه السابق، سيرجيو بوسكيتس ،إلى النادي بعد 3 أعوام من رحيله، ليتولى منصب المدرب المساعد لفريق برشلونة أتلتيك، الفريق الرديف للنادي، تحت قيادة المدرب جوليانو بيليتّي.

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وأنهى بوسكيتس البالغ من العمر 38 عاما مسيرته كلاعب مع إنتر ميامي الأميركي بعد موسمين ونصف الموسم، عقب رحيله عن برشلونة في عام 2023.

ويستعد بوسكيتس لخوض تجربة جديدة في عالم التدريب، من خلال العمل مع المواهب الشابة في الفريق الرديف، والاستفادة من خبرته الكبيرة التي اكتسبها خلال مسيرته الحافلة، بالتزامن مع استكماله متطلبات الحصول على رخصة التدريب.

وذكر برشلونة في بيان اليوم الإثنين: "ينضم سيرجيو بوسكيتس إلى برشلونة أتلتيك مدربا مساعدا".

وأضاف البيان: "ينضم أسطورة برشلونة إلى فريق جوليانو بيليتّي للمساهمة بخبرته ومعرفته الكروية، بالتزامن مع استكماله متطلبات الحصول على رخصة التدريب".