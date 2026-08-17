لانس يهزم باريس سان جيرمان ويتوّج بالسوبر الفرنسي للمرة الأولى

حقق فريق لانس كأس السوبر الفرنسي للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعد هزيمة باريس سان جيرمان بهدف يتيم أحرزه اللاعب فلوريان توفان.

توج فريق لانس بلقب كأس السوبر الفرنسي 2026 للمرة الأولى في تاريخه، بعدما حقق فوزا ثمينا على ضيفه باريس سان جيرمان بهدف دون رد على ملعب "بولار ديليليس".

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وشهدت المباراة مشاركة الثنائي العربي السعودي سعود عبد الحميد، والجزائري ياسين تيطراوي، ضمن التشكيلة الأساسية لفريق لانس، ليسجلا ظهورهما في أول تتويج لهما بلقب كأس السوبر الفرنسي.

بدأ باريس سان جيرمان اللقاء بقوة، وكاد أن يفتتح التسجيل مبكرا، لكن حارس لانس تصدى لمحاولة الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، فيما مرت تسديدة ماغنيس أكليوش خارج المرمى.

ونجح لانس في مباغتة منافسه وافتتاح التسجيل في الدقيقة 32 عن طريق فلوريان توفان، بعدما تلقى تمريرة متقنة من زميله ماتيو أودول داخل منطقة الجزاء، قابلها بتسديدة مباشرة سكنت شباك الفريق الباريسي.

ولم تدم أفراح لانس طويلا، بعدما تلقى ضربة موجعة في الدقيقة 39 بطرد لاعبه كيليان أنطونيو إثر تدخل قوي على ماغنيس أكليوش، ليكمل الفريق المباراة بعشرة لاعبين.

وكاد باريس سان جيرمان أن يدرك التعادل قبل نهاية الشوط الأول، عندما سدد ديزيريه دوي، كرة من زاوية ضيقة داخل منطقة الجزاء، لكنها ارتطمت بملتقى القائم والعارضة.

وواصل الفريق الباريسي ضغطه بعد الاستراحة بحثا عن هدف التعادل، مستفيدا من التفوق العددي، إلا أن دفاع لانس حافظ على تماسكه وأغلق المساحات أمام هجمات منافسه.

وفي الدقيقة 77، ظن باريس سان جيرمان أنه أدرك التعادل عن طريق الإسباني فابيان رويز، بعدما وضع كرة أرضية بهدوء في شباك روبن ريسير، لكن تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" ألغت الهدف بداعي التسلل.

وتعادلت الكفة العددية مجددا في الدقيقة 87، بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء المباشرة في وجه البرتغالي نونو مينديز، لاعب باريس سان جيرمان، إثر ضربه ميخال سكوراش بالمرفق، ليكمل الفريقان الدقائق الأخيرة بعشرة لاعبين.

ومع عودة التكافؤ العددي، اندفع لانس بحثا عن تعزيز تقدمه، وكاد أن يسجل الهدف الثاني عبر رأسية ماتيو أودول، إلا أن الحكم أطلق صافرته قبل ذلك لاحتساب مخالفة.

وحافظ لانس على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليحقق انتصارا تاريخيا على باريس سان جيرمان، ويتوج بلقب كأس السوبر الفرنسي للمرة الأولى في تاريخه.