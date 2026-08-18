برشلونة يتعاقد مع رودري من السيتي بعقد لأربعة أعوام

تعاقد برشلونة مع اللاعب رودري المتوّج بكأس العالم مع منتخب إسبانيا بعقد يمتد لأربعة أعوام قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي، وذلك بصفقة قدرت بـ76.5 مليون دولار شاملة المكافآت.

أعلن برشلونة، الثلاثاء، رسميا التعاقد مع قائد المنتخب الإسباني رودري، المتوج ببطولة كأس العالم مع "لا روخا" والفائز بالكرة الذهبية عام 2024، بعقد لأربعة أعوام.

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وجاء في بيان للنادي الكاتالوني "توصل مانشستر سيتي (الإنجليزي) وبرشلونة إلى اتفاق بشأن انتقال رودريغو هرنانديز، المعروف باسم ’رودري’. وقد وقع لاعب كرة القدم المولود في مدريد مع البلاوغرانا حتى 30 حزيران/ يونيو 2030".

ولم يكشف النادي الكاتالوني، بطل إسبانيا في الموسمين الأخيرين، عن قيمة الصفقة التي قدرها مانشستر سيتي بـ76.5 مليون يورو (103 مليون دولار)، شاملة المكافآت؛ وفق مصدر رسمي في النادي الإنجليزي.

وكان قائد المنتخب الإسباني الذي اختير أفضل لاعب في مونديال 2026 قريبا من الانتقال إلى ريال مدريد قبل أيام قليلة، إلا أن مكالمة هاتفية مع مدرب برشلونة، الألماني هانزي فليك أقنعته، بحسب التقارير، بالانضمام إلى النادي الكاتالوني.

وسبق أن أكّد رودري في اليوم السابق لدى وصوله إلى برشلونة أنه يحقق "حلما" بالانضمام إلى النادي الكاتالوني الذي لم يخف يوما إعجابه بأسلوب لعبه الجماعي، رغم نشأته في مدريد.

وبعد سبعة مواسم في إنجلترا، يترك لاعب الوسط الدفاعي الذي سبق له اللعب مع أتلتيكو مدريد وفياريال، مانشستر سيتي، حيث أصبح أحد أفضل لاعبي العالم تحت إشراف المدرب بيب غوارديولا، وصولا إلى التتويج بالكرة الذهبية عام 2024.

وشكر النادي الإنجليزي لاعبه السابق وقائده وركيزة جيله الذهبي، "واضعا بذلك حدا لمسيرة رائعة استمرت سبعة أعوام وحفلت بالنجاحات".

بدوره، قال اللاعب في بيان النادي "أغادر النادي وأنا أشعر بفخر كبير لما حققناه، وبامتنان أيضا للكثير من الذكريات الرائعة"، مضيفا "ما أنجزناه معا خلال هذه السنوات كان أمرا مميزا للغاية ولا يُنسى".

وفاز رودري بكل شيء تقريبا مع "سيتيزنس"، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا عام 2023 وأربعة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان قد عاد إلى أعلى المستويات هذا الصيف خلال كأس العالم في أميركا الشمالية بعد سلسلة من الإصابات في الركبة، لكنه خضع لـ"عملية جراحية طفيفة في الظهر" أواخر تموز/ يوليو، ما أثار شكوكا بشأن جاهزيته البدنية مع انطلاق الموسم.