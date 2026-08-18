دورتموند يضم الهولندي فيرمان حتى 2031

أعلن بوروسيا دورتموند الألماني، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع لاعب الوسط الهولندي جوي فيرمان (27 عامًا) قادمًا من أيندهوفن، بعقد يمتد حتى عام 2031.

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع لاعب خط الوسط الهولندي جوي فيرمان قادمًا من أيندهوفن، بعقد يمتد حتى عام 2031.

وقال المدير الرياضي لدورتموند، لارس ريكن، إن مهارات فيرمان "ستكون ذات فائدة كبيرة للفريق"، مشيرًا إلى أن النادي ركّز في سوق الانتقالات الصيفية على تعزيز خط الوسط بعد رحيل باسكال غروس وصالح أوزكان.

وخاض فيرمان (27 عامًا) 198 مباراة مع أيندهوفن على مدار أربعة أعوام، سجل خلالها 31 هدفًا، وأسهم في تتويج الفريق بلقب الدوري الهولندي ثلاث مرات أعوام 2024 و2025 و2026، إضافة إلى لقبين في كأس هولندا عامي 2022 و2023.

وقال فيرمان عقب انتقاله إلى دورتموند: "بوروسيا دورتموند نادٍ كبير في أوروبا، وأنا فخور بكوني جزءًا منه. سعيد للغاية بوجودي هنا، وأتطلع إلى الاحتفال بالنجاحات مع دورتموند".