سيميوني: نريد بناء فريق في أتلتيكو مدريد حول ألفاريز

أكد مدرب أتلتيكو مدريد، دييغو سيميوني، تمسكه بالمهاجم جوليان ألفاريز، رغم اهتمام برشلونة بضمه، مشددًا على أن الأرجنتيني "أفضل لاعب هجومي" في الفريق.

أكد مدرب أتلتيكو مدريد، الأرجنتيني دييغو سيميوني، اليوم الثلاثاء، تمسكه بمهاجم الفريق ومواطنه جوليان ألفاريز، في ظل اهتمام برشلونة بضمه، مشددًا على رغبته في "بناء فريق حوله".

وجدد سيميوني، خلال مؤتمر صحافي عشية انطلاق مشوار أتلتيكو في الدوري الإسباني أمام ملقة، دعمه لموقف إدارة النادي الرافض رحيل ألفاريز، مؤكدًا أن اللاعب ليس معروضًا للبيع.

وقال سيميوني عن ألفاريز، المتوج مع الأرجنتين بكأس العالم 2022: "عندما يتحدث مالك النادي بهذه الدرجة من الوضوح، لا يبقى هناك ما يضاف".

وكان الرئيس التنفيذي لأتلتيكو مدريد، ميغل أنخل خيل مارين، قد أكد في تموز/ يوليو الماضي أن النادي لن يقبل أي عرض لضم ألفاريز، حتى لو بلغت قيمته 200 مليون يورو.

وأشارت تقارير صحافية إلى أن أتلتيكو رفض بالفعل عرضًا بقيمة 150 مليون يورو من ريال مدريد لضم المهاجم الأرجنتيني، وسط اهتمام متواصل من برشلونة بالحصول على خدماته.

وأوضح سيميوني أن ألفاريز ليس جاهزًا بعد للعودة إلى المنافسات، لكنه شدد على أهميته للفريق، قائلاً: "إنه فتى استثنائي، وهو أفضل لاعب هجومي لدينا. قلت ذلك العام الماضي ولا زلت أؤمن به. علينا أن نحاول بناء فريق حوله".