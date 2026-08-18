ماتيوس: هاري كين يستحق الفوز بالكرة الذهبية

اعتبر أسطورة الكرة الألمانية لوثار ماتيوس أن مهاجم بايرن ميونخ، هاري كين، هو المرشح الأبرز للفوز بالكرة الذهبية لعام 2026، مشيرًا إلى تتويجه بثنائية الدوري والكأس الألمانيين وتألقه طوال الموسم.

اعتبر أسطورة كرة القدم الألمانية لوثار ماتيوس أن مهاجم بايرن ميونخ، الإنجليزي هاري كين، هو المرشح الأبرز للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2026، مؤكدًا أنه يستحق الجائزة أكثر من أي لاعب آخر.

وقال ماتيوس في مقال لشبكة "سكاي" إن كين سيتسلم يوم الأربعاء جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في أوروبا، مضيفًا: "بالنسبة لي، كين هو المرشح الأبرز للفوز بجائزة الكرة الذهبية".

وأشار ماتيوس (65 عامًا) إلى أن كين قاد بايرن ميونخ للتتويج بثنائية الدوري والكأس الألمانيين، وقدم "عروضًا رائعة" على مدار العام دون المرور بفترة تراجع في مستواه.

وأضاف أن غياب كين عن نهائي دوري أبطال أوروبا وكأس العالم يمثل "العيب الوحيد" في ملفه، بعدما ودّع بايرن البطولة الأوروبية من الدور قبل النهائي أمام باريس سان جيرمان، فيما خسر المنتخب الإنجليزي أمام الأرجنتين في الدور قبل النهائي لكأس العالم.

وكان كين أكثر حذرًا بشأن فرصه في الفوز بالجائزة، وقال لدى عودته إلى تدريبات بايرن ميونخ إنه بذل كل ما في وسعه من خلال أدائه، وأن القرار أصبح الآن بيد المصوتين.

ومن المقرر أن يقام حفل توزيع جائزة الكرة الذهبية في العاصمة البريطانية لندن، يوم 26 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، للمرة الأولى.