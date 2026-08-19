موناكو يفسخ عقد بوغبا بعد سلسلة من الإصابات

قال النادي الفرنسي إنه أنهى عقده مع لاعب الوسط بول بوغبا بالاتفاق بين الطرفين، وعزت وكالة الصحافة الفرنسية ذلك إلى كثرة إصابات اللاعب.

أعلن نادي موناكو الفرنسي لكرة القدم رسميا، اليوم الأربعاء، إنهاء تعاقده مع لاعب الوسط الفرنسي، بول بوغبا، بعد سلسلة من الإصابات.

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وذكر النادي على موقعه الإلكتروني: "يعلن نادي الإمارة ولاعب خط الوسط الدولي الفرنسي بالاشتراك عن نهاية المشروع الذي بدأ خلال فترة ما قبل الموسم 2025".

وأضاف النادي: "بعد التوصل باتفاق مشترك إلى أن الأهداف التي حُدّدت في البداية لم تتحقق سوى جزئيا، قرر موناكو وبول بوغبا، قبل خوض المباراة الأولى في الموسم الجديد، إنهاء العقد الذي كان من المقرر أن يستمر حتى حزيران/ يونيو 2027".

وأعرب النادي عن خالص امتنانه للاعب الفائز بكأس العالم 2018، على الثقة التي وضعها في المؤسسة، وعلى أعلى درجات الاحترافية التي أظهرها طوال فترة وجوده في موناكو.

وأكد النادي: "خلال فترته مع موناكو، أظهر بوغبا عقلية مميزة وتصميما كبيرا، إلى جانب التزامه بأعلى معايير الاحتراف في جميع الأوقات. ومن خلال جهوده، تمكن اللاعب من العودة إلى المنافسات على أعلى مستوى بعد فترة طويلة من الابتعاد عن الملاعب، كما ساهم بخبرته ومعرفته في دعم لاعبي الفريق الأول".

من جانبه، قال بوغبا: " أود أن أتوجه بالشكر إلى رئيس النادي والإدارة، وزملائي في الفريق، وجميع أفراد الجهاز الفني، وكل مشجع آمن بي. لقد كان تمثيل هذا النادي والإمارة تجربة رائعة".

وأشاد بالنادي قائلا: "موناكو ناد رائع، وعلى الرغم من أنني لم أخض العدد الذي كنت أتمناه من المباريات، فإنني سأظل ممتنا دائما للفرصة التي أتيحت لي لارتداء ألوانه".

وكان بوغبا (33 عاما) قد توّج مع فرنسا بكأس العالم لكرة القدم عام 2018، لكنه منذ انتهاء إيقافه بسبب قضية منشطات، واجه صعوبات في استعادة مستواه، وهو غائب عن الملاعب حاليا بسبب إصابة في الفخذ، وذلك بعد فترة وجيزة من عودته من إصابة في الركبة.