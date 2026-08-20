أزمة "فيفا": ائتلاف رابطات مشجعين يطالب برحيل إنفانتينو

طالب ائتلاف من رابطات المشجعين برحيل رئيس "فيفا" إنفانتينو، واعتبر الموقعون أن مشروعه لإنشاء شركة تجارية "ليس سوى نتيجة لسلسلة من الهجمات" التي قادها.

طالب ائتلاف من رابطات المشجعين، الخميس، برحيل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الإيطالي-السويسري جياني إنفانتينو، بسبب مشروعه الذي فشل لفتح باب الاستثمارات الخاصة لتنظيم كأس العالم وبطولات أخرى، داعيا إلى "إصلاح جذري" للهيئة الكروية الأعلى.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وكتبت الروابط الأوروبية والإفريقية والشمال-أميركية للمشجعين، إلى جانب نحو أربعين جمعية وطنية "كرة القدم مِلك للناس الذين يملؤون الملاعب، ويتابعون أنديتهم ومنتخباتهم في الانتصارات والخيبات (...) ومع ذلك يبدو أن رجلا واحدا يعتبر نفسه أهم من ذلك".

وفي عريضة على المنصة الإلكترونية "تشاينج"، يطالب الموقعون باستقالة إنفانتينو، معتبرين أن مشروعه لإنشاء شركة تجارية الذي كُشف عنه هذا الصيف، "ليس سوى نتيجة لسلسلة من الهجمات" التي قادها المسؤول المرشح لولاية جديدة في الانتخابات المقامة بالمغرب في 18 آذار/ مارس المقبل.

ويتهم ممثلو المشجعين السويسري-الإيطالي قائلين "من تورطه السري في دوري السوبر الأوروبي (مشروع بطولة خاصة أُحبط عام 2021) إلى مشروعه الفاشل لإقامة كأس العالم كل عامين، مرورا بسياسة التسعير الباهظة لمونديال 2026، ووصولا إلى ثقافة الترهيب والسلطة الفردانية التي رسّخها داخل كرة القدم العالمية، خان جياني إنفانتينو منصبه، وكرة القدم برمتها".

وإلى جانب حالته الشخصية، يرون أن "إبعاد فرد واحد لن يكفي وحده لإصلاح الأضرار"، مطالبين بـ"شفافية كاملة حول القرارات الكبرى" لفيفا، فضلا عن "إشراك" الأطراف المعنية، وإرساء آليات لمراقبة الجهاز التنفيذي.

وقال المدير التنفيذي لمنظمة "فوتبول سوبورترز يوروب" رونان إيفان "إذا كان رؤساء فيفا يفقدون صوابهم فور انتخابهم، فلا جدوى من الانطلاق في دورة جديدة مدتها عَقد تفضي إلى النتيجة نفسها بالضبط. ولتفادي انحراف بهذا الحجم، لا بد من إصلاح عميق".

وبحسب عدة مصادر، لا يملك الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) مرشّحا لمنافسة إنفانتينو، لكنه يعمل على اقتراح رئاسة دورية لفيفا تتناوب عليها الاتحادات القارية، على غرار الاتحاد الأوروبي (الاتحاد السياسي والاقتصادي).

ولخّص رونان إيفان الأمر قائلا "بما أنهم لا يملكون مرشحا، فلنغيّر النظام نفسه"، معتبرا أن هذه الفكرة "مثيرة للاهتمام" للحد من تركّز السلطات.