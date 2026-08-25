تشيلسي يفوز بثلاثية وألونسو يشيد بمهاجميه

حقق تشيلسي فوزا مثيرا على فولهام 3-2، بعدما تناوب جواو بيدرو ومورغان رودجرز وكول بالمر على التسجيل، وأثنى تشابي ألونسو على الثلاثي الهجومي، داعيا إياهم إلى الاضطلاع بدور قيادي وتحفيز بقية الفريق خلال الموسم.

أشاد المدرب الإسباني، تشابي ألونسو، بالثلاثي الهجومي كول بالمر ومورغان رودجرز وجواو بيدرو، وطالبهم بإلهام زملائهم هذا الموسم، بعدما سجل اللاعبون الثلاثة أهداف الفريق خلال الفوز على فولهام (3-2) مساء الإثنين.

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وكان بالمر أبرز نجوم تشيلسي خلال المباراة، وسجل الهدف الثالث في بداية الشوط الثاني، لكن الفريق عانى كثيرا على مستوى الدفاع، خاصة في ظل اعتماد ألونسو على طريقة اللعب بثلاثة مدافعين للمرة الأولى بعد تغيير الشكل الذي اتبعه الفريق الموسم الماضي.

وفي المقابل، قدم تشيلسي أداء هجوميا قويا في فترات عديدة من اللقاء، وافتتح جواو بيدرو التسجيل بعد 31 ثانية فقط من تمريرة بالمر. وبعدما أدرك جوش كينغ التعادل مستغلا خطأ فادحا من الحارس روبرت سانشيز، استعاد تشيلسي تقدمه قبل نهاية الشوط الأول عن طريق مورغان رودجرز، الذي سجل بعد انطلاقة مميزة من المدافع ماكسينس لاكروا وصناعته للهدف.

جواو بيدرو يسجل الهدف الأول بعد 31 ثانية (Getty Images)

وأضاف بالمر الهدف الثالث مع بداية الشوط الثاني، لكن تشيلسي لم يتمكن من الحفاظ على تقدمه بفارق هدفين، بعدما ارتكب سانشيز خطأ جديدا سمح لغونزالو غارسيا بتسجيل هدفه الأول مع فولهام، قبل أن يضغط المنافس بقوة في الدقائق الأخيرة بحثا عن التعادل.

وقال ألونسو عن المثلث الهجومي لتشيلسي "عليهم تحمل المسؤولية، وقيادة بقية اللاعبين وإلهامهم، لأنه إذا قدموا أداء رائعا، فسيتبعهم الآخرون".

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" عن ألونسو قوله "نحتاج إلى وضعهم في أفضل الظروف الممكنة، وأن تكون لدينا روابط جيدة تساعدنا على الاستفادة منهم، وهم أيضا بحاجة إلى مساعدة الفريق على أن يكون أكثر تماسكا".

(Getty Images)

وتابع "أنا سعيد بالثلاثي. لقد لعبوا من أجل الفريق وسجلوا الأهداف".

ورفض ألونسو توجيه اللوم إلى سانشيز بسبب أخطائه، مؤكدا أن معالجة الأخطاء مسؤولية جماعية، موضحا "الأمر لا يتعلق بالأفراد، يمكننا تحسين بعض الأمور، كان بإمكاننا الدفاع بطريقة أفضل في الهدف الأول وتجنب استقبال الهدف".

وأشار المدرب الإسباني "هذا جزء من كرة القدم، وعلينا تقبله والتعلم منه. ما زلنا في بداية المشوار، ونريد أن يتحسن الجميع، من المهاجمين ولاعبي الوسط إلى المدافعين وحارس المرمى".

وختم ألونسو بالقول "كان هدفنا أن نبدأ (الدوري) جيدا، وقد حققنا بداية جيدة. علينا الآن أن نتحلى بالهدوء ونواصل العمل".