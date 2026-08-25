مورينيو: فينيسيوس يتعرض للاستهداف وعليه ضبط انفعالاته

اعتبراعتبر جوزيه مورينيو أن فينيسيوس جونيور يتعرض لاستهداف غير عادل من المنافسين، لكنه دعاه في الوقت ذاته إلى التحكم أكثر في انفعالاته تجاه الاستفزازات داخل وخارج الملعب.

دافع مدرب ريال مدريد، جوزيه مورينيو، عن النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، معتبرًا أنه يتعرض لاستهداف غير عادل من المنافسين، لكنه دعاه في الوقت ذاته إلى التحكم بصورة أفضل في انفعالاته وردود فعله تجاه استفزازات جماهير ولاعبي الفرق المنافسة.

وقال مورينيو، عشية مواجهة ريال مدريد وريال سوسيداد، إن فينيسيوس يستطيع تحسين علاقته بجماهير المنافسين، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بالاستفزازات والهتافات التي لا تنطوي على إساءات عنصرية أو معادية للمثليين.

وأوضح المدرب البرتغالي أن مسؤولية حماية اللاعبين داخل الملعب تقع بدرجة كبيرة على عاتق الحكام، مشيرًا إلى أن ما يتعرض له فينيسيوس من مخالفات متكررة واستفزازات بدنية ولفظية بات واضحًا، وأن بعض المنافسين يستغلون ذلك للضغط عليه وإخراجه عن تركيزه.

وقال مورينيو إن الأمر أصبح "دائرة متصاعدة"، إذ بات المنافسون يعرفون ما يمكنهم فعله ضد فينيسيوس، معتبرًا أن السماح بارتكاب عدة مخالفات قبل إشهار البطاقات يخلق نوعًا من المعاملة التي لا تعجبه.

ورغم دفاعه عن اللاعب، شدد مورينيو على أن هناك جانبًا يمكن لفينيسيوس العمل عليه، خاصة في تعامله مع جماهير الفرق المنافسة، مؤكدًا أن السيطرة على ردود الفعل تجاه الاستفزازات يمكن أن تساعده داخل المباريات.

وتأتي تصريحات مورينيو بعد مشادات دخل فيها فينيسيوس مع جماهير ولاعبي إسبانيول خلال المباراة الافتتاحية لريال مدريد في الدوري الإسباني، في وقت يستعد فيه الفريق لمواجهة ريال سوسيداد غدًا الأربعاء.

وكان مورينيو قد تعرض لانتقادات في العام الماضي بسبب تصريحات انتقد فيها فينيسيوس عقب واقعة اتهم خلالها اللاعب أحد منافسيه بتوجيه إهانة عنصرية إليه خلال مباراة في دوري أبطال أوروبا أمام بنفيكا، عندما كان مورينيو مدربًا للفريق البرتغالي.

وفي المقابل، أكد مورينيو أن شخصيته تغيرت كثيرًا منذ ولايته الأولى مع ريال مدريد بين عامي 2010 و2013، مشيرًا إلى أنه أصبح خلال السنوات الأخيرة أكثر هدوءًا وقدرة على التحكم في انفعالاته.