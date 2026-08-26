جودة عالية ومخاطر قليلة: حضور تاريخي لليابانيين في الدوري الإنجليزي

ارتفع عدد اللاعبين اليابانيين في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم إلى 10، وهو رقم قياسي، مع توقعات بانضمام أسماء جديدة قبل إغلاق سوق الانتقالات، وتستفيد الأندية الإنجليزية من جودة هؤلاء اللاعبين وتكلفتهم المناسبة.

يشهد الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم رقما قياسيا من اللاعبين اليابانيين، بعدما جذبت الأندية هذه المواهب بفضل جودتهم، وقيمتهم مقابل التكلفة، وكون التعاقد معهم ينطوي على "مخاطر قليلة جدا".

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ومع انطلاق الموسم الجديد، يشارك 10 لاعبين يابانيين ضمن صفوف أندية البريمييرليغ، مع احتمال انضمام المزيد منهم قبل إغلاق فترة الانتقالات.

وكان زيون سوزوكي أبرز الوافدين بانتقاله إلى أستون فيلا، فيما عاد المدافع السابق لأرسنال تاكيهيرو تومياسو إلى لندن من بوابة كريستال بالاس، وانضم لاعب الوسط هيديماسا موريتا إلى هال سيتي، وانتقل دايزن مايدا من سلتيك الإسكتلندي إلى إيبسويتش تاون.

ويلتحق هؤلاء بمجموعة من اللاعبين اليابانيين الموجودين في الدوري، من بينهم كاورو ميتوما جناح برايتون، وواتارو إندو لاعب ليفربول، ودايتشي كامادا متوسّط ميدان كريستال بالاس.

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وقال الوكيل المعتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لدى شركة "سي إيه إيه بيس"، جويل بانيك، إن الأندية الإنجليزية باتت تملك "ثقة أكبر بأن التعاقد مع لاعب ياباني خطوة جيدة".

وأضاف بانيك الذي يتولى إدارة أعمال نحو 60 لاعبا يابانيا، "لا توجد أمثلة كثيرة على أندية تعاقدت مع لاعبين يابانيين وواجهت مشكلات في تأقلمهم، أو شخصياتهم، أو اندماجهم داخل الفريق، أو الانضباط".

وتابع "عنصر المخاطرة الذي كانت الأندية تخشاه سابقا، أي الخوف من المجهول، تلاشى لأن كل نموذج ناجح للاعب ياباني يمنح مزيدا من الثقة".

ويضم الدوري الإنجليزي أيضا أو تاناكا (ليدز)، وكوتا تاكاي (توتنهام)، وتاتسوهيرو ساكاموتو (كوفنتري).

وانتقل لاعب الوسط تاناكا الذي خاض 41 مباراة دولية مع اليابان، من فورتونا دوسلدورف الألماني مقابل 3.3 ملايين جنيه إسترليني فقط (4.5 ملايين دولار حاليا) قبل عامين.

وقد قطع اللاعبون اليابانيون في إنجلترا شوطا طويلا منذ انتقال جونيتشي إيناموتو إلى أرسنال عام 2001، ثم رحيله إلى فولهام بعد عام من دون أن يخوض أي مباراة في الدوري.

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وشهد الطريق العديد من قصص النجاح، إذ توّج كل من شينجي كاغاوا، وشينجي أوكازاكي، وتاكومي مينامينو، وإندو بألقاب الدوري.

"عقلية عالمية"

وسيصبح سوزوكي (24 عاما) أول حارس مرمى ياباني يشارك في الدوري الإنجليزي، إذا سجل ظهوره الأول بعد انضمامه إلى أستون فيلا قادما من بارما الإيطالي الأسبوع الماضي.

ويقول الصحافي الياباني المخضرم المتخصص في كرة القدم، يوشيوكي أوسومي، إنه "يسبق عصره بعشرة أو عشرين عاما بالنسبة إلى حارس مرمى ياباني".

وأضاف أوسومي "إذا تمكن من اللعب في الدوري الإنجليزي، فأعتقد أن ذلك سيترك أثرا كبيرا في كرة القدم اليابانية".

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ورغم أن هذا الأمر لم يكن متاحا لجميع مواطنيه في السابق، فإن عددا متزايدا منهم بات يدرك أن إتقان اللغة عنصر أساسي للنجاح في أوروبا.

ويقول بانيك إن موكله مايا يوشيدا بدأ إحداث تغيير ثقافي عندما كان قائدا للمنتخب الياباني قبل كأس العالم 2022 في قطر.

ويضيف أن يوشيدا الذي أمضى ما يقرب من 8 سنوات مع ساوثمبتون، كان يصر على أن يتحدث أي لاعب يجلس إلى مائدته وقت الغداء باللغة الإنجليزية.

وتابع قائلا "اكتساب هذه العقلية العالمية كان أمرا حريصا جدا على ترسيخه لدى اللاعبين".

وأردف بانيك "هذا الجيل الحالي من لاعبي المنتخب الأساسيين أو عناصر التشكيلة في كأس العالم، يكاد جميعهم الآن يتحدثون الإنجليزية بمستوى جيد إلى حد كبير".

الدوري يتغيّر

يقضي معظم اللاعبين اليابانيين فترة في دوريات أوروبية أخرى مثل بلجيكا أو هولندا أو البرتغال، قبل الانتقال إلى الدوري الإنجليزي.

وأصبحت بطولة المستوى الثاني "تشامبيونشيب" محطة انتقالية شائعة أيضا، حيث يلعب حاليا 8 لاعبين يابانيين.

وأجبرت التعديلات على قواعد تصاريح العمل بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الأندية الإنجليزية على توسيع نطاق بحثها عن اللاعبين خارج أوروبا.

ويقول الصحافي أوسومي إن التحسن العام في مستوى اللاعبين اليابانيين أتاح لهم النجاح في الدوري الإنجليزي.

لكنه يرى أن التغيير الذي طرأ على طبيعة الدوري نفسه جعل التأقلم أسهل بالنسبة إليهم، إذ قال "أصبح الدوري الإنجليزي أكثر تكتيكية، وهناك عدد أكبر من الفرق التي تلعب كوحدة منسجمة".

وأضاف "هذا النوع من كرة القدم يجد اللاعبون اليابانيون سهولة كبيرة في التأقلم معه".