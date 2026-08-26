ديمبلي يغيب عن سان جيرمان في مباراته الثانية بالدوري

يغيب ديمبلي عن مباراة فريقه باريس سان جيرمان الثانية بالدوري أمام ليل، وذلك من أجل الراحة لعدة أيام قبل أن يعود يوم الإثنين المقبل بعد الاتفاق مع الإدارة الرياضية والمدرب.

سيخلد المهاجم عثمان ديمبلي لـ"فترة راحة خلال الأيام المقبلة" قبل أن يستأنف التدريبات الإثنين المقبل، بحسب ما أعلن فريقه باريس سان جيرمان، ما يعني غيابه عن مواجهة ليل الجمعة في المرحلة الثانية من الدوري الفرنسي.

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وأوضح النادي الباريسي في بيان نشره عبر حسابه على منصة "إكس"، أن هذا القرار اتخذ "بالاتفاق مع المدرب والإدارة الرياضية".

وعاد الفائز بالكرة الذهبية لعام 2025 إلى تدريبات سان جيرمان قبل أسبوعين، أي بعد أقل من شهر على نهاية كأس العالم التي خاضها مع المنتخب الفرنسي.

وشارك ديمبلي بديلا في أول مباراة لسان جيرمان هذا الموسم خلال كأس السوبر الأوروبي أمام أستون فيلا الإنجليزي (2-1) حيث قدم تمريرة حاسمة، ثم شارك أيضا أمام لنس في مباراة كأس الأبطال التي خسرها فريقه (0-1).

وخلال تلك المباراة والتي تلتها في الدوري أمام رين (2-2)، فرط ديمبلي بفرصة للتسجيل.

وفي مباراة الدوري، استبدل بين الشوطين، شأنه شأن الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، في وقت كان فيه نادي العاصمة متأخرا بهدفين دون رد.

لكن بديله الوافد الجديد الإسباني فيران توريس سرق الأضواء بتسجيله ثنائية مكنت بطل أوروبا في الموسمين الماضيين من تفادي الخسارة في بداية حملة الدفاع عن لقبه.