رسميا: بوعدي ينضم إلى مانشستر سيتي

حسم مانشستر سيتي صفقة التعاقد مع لاعب الوسط المغربي الشاب، أيوب بوعدي، قادما من ليل الفرنسي مقابل نحو 100 مليون يورو، بعقد يمتد حتى عام 2031.

انتقل لاعب الوسط الدولي المغربي اليافع، أيوب بوعدي، من ليل الفرنسي إلى مانشستر سيتي الإنجليزي بعقد يمتد حتى عام 2031، مقابل نحو 100 مليون يورو (116 مليون دولار أميركي)، وفق ما أعلن رئيس ليل، أوليفييه ليتانغ.

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وتُعد هذه الصفقة الأغلى في تاريخ انتقال أي لاعب من الدوري الفرنسي إلى ناد أجنبي.

وبعد موسم مميز مع ليل، وتألقه مع المنتخب المغربي خلال كأس العالم حيث خاض 5 مباريات، بينها مواجهة الدور ربع النهائي التي خسرها "أسود الأطلس" أمام فرنسا 0-2، ينتقل لاعب الوسط البالغ 18 عاما إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، لتأخذ مسيرته الكروية نقطة تحوّل كبرى.

وقال بوعدي في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لمانشستر سيتي "إنه يوم مميز للغاية بالنسبة لي ولعائلتي".

The future doesn't wait its turn. pic.twitter.com/Xw7XHp6Hze — Manchester City (@ManCity) August 26, 2026

وتابع "مانشستر سيتي، بالنسبة لي، هو أفضل ناد في العالم. إنه حلم أن أكون هنا وأن أتمكن من القول إنني أصبحت لاعبا في صفوف سيتي. لقد أمضيت معظم حياتي أعمل بجد لأصبح أفضل لاعب يمكنني أن أكونه، وللوصول إلى قمة اللعبة".

بدوره، قال ليتانغ عن بوعدي الذي خاض 96 مباراة بقميص ليل وهو لا يزال في سن الـ 18 "الشعور الأول هو مزيج من الحزن والحنين، جراء رحيل لاعب وإنسان، بل وأحد أبناء النادي، عن ليل، بعدما كانت تربطنا به علاقة إنسانية وشخصية مميزة للغاية، إذ رافقناه وتابعنا مسيرته وقدّرنا ما قدّمه طوال فترة وجوده معنا".

وأضاف "عندما وصل أيوب إلى مركز ’لوشين’، كان لا يزال في سن المراهقة. ورغم صغر سنه، فقد أصبح اليوم لاعبا ناضجا على المستويين الرياضي والإنساني، ولاعبا دوليا وأحد أبرز المواهب في العالم".

وجاء تحرّك سيتي صوب التعاقد مع الموهبة المغربية بو عدي بعد بيع الإسباني رودري إلى برشلونة الإسباني والهولندي تيجاني رايندرس إلى القادسية السعودية، فيما يتجه الإسباني نيكو غونساليس أيضا للرحيل عن ملعب الاتحاد.

وسينضم بوعدي إلى إليوت أندرسون في خط وسط سيتي الذي شهد تغييرات جذرية.

وجعل الإيطالي إنتسو ماريسكا مدرب سيتي الجديد، من خط الوسط محورا أساسيا في التعاقدات الجديدة، بعد توليه مهامه الفنية خلفا للإسباني بيب غوارديولا في نهاية الموسم الماضي.

وحظي لاعب خط الوسط باهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، لاسيما بعد أن برز كأحد أفضل المواهب الصاعدة في كأس العالم.

وبرز أيضا سعي سيتي لضمّ لاعب وسط تشلسي، الأرجنتيني إنتسو فرنانديس، لكن الـ "بلوز" حدد في وقت سابق موعدا نهائيا لتلقي العروض المقدمة للاعب الذي تُقدّر قيمته بنحو 120 مليون جنيه إسترليني، من دون أن تسفر المهلة عن إتمام أي صفقة. وكان سيتي قد تلقى خسارة قاسية أمام أرسنال بثلاثية نظيفة في مباراة الدرع الخيرية، لكنه استهل مشواره في الدوري المحلي بفوز 2-1 على ضيفه بورنموث، الأحد.