قرعة دوري الأبطال والدوري الأوروبي تخطف الأنظار بمواجهات قوية محتملة

تضع القرعة التي سوف يجريها الاتحاد الأوروبي (يويفا) كل فريق في مواجهة ثماني منافسين مختلفين في مرحلة الدوري، حيث يواجه فريقين من كل مستوى في القرعة.

تنطلق قرعة مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، غدا الخميس في موناكو بفرنسا.

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وفي التقرير التالي نتعرف على مستويات قرعة دوري أبطال أوروبا وأبرز المتواجدين قبل إقامة القرعة غدا الخميس، وهو اليوم الذي سوف يشهد أيضا إجراء قرعة الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر.

المستوى الأول: باريس سان جيرمان (فرنسا)، بايرن ميونخ (ألمانيا)، ريال مدريد (إسبانيا)، ليفربول (إنجلترا)، إنتر ميلان (إيطاليا)، مانشستر سيتي (إنجلترا)، أرسنال (إنجلترا)، برشلونة (إسبانيا)، أتلتيكو مدريد (إسبانيا).

المستوى الثاني: بوروسيا دورتموند (ألمانيا)، روما (إيطاليا)، سبورتينغ لشبونة (البرتغال)، أستون فيلا (إنجلترا)، بورتو (البرتغال)، مانشستر سيتي (إنجلترا)، كلوب بروج (بلجيكا)، ريال بيتيس (إسبانيا)، أيندهوفن (هولندا).

المستوى الثالث: فينورد (هولندا)، ليل (فرنسا)، نابولي (إيطاليا)، لايبزج (ألمانيا)، فياريال (إسبانيا)، شاختار دونتيسك (أوكرانيا)، غلطة سراي (تركيا)، سلافيا براغ (التشيك) في حال فوزه في مباراة الملحق.

المستوى الرابع: شتوتغارت (ألمانيا)، كومو (إيطاليا)، لنس (فرنسا) بالإضافة لسبع فائزين من التصفيات.

وتضع القرعة التي سوف يجريها الاتحاد الأوروبي (يويفا) كل فريق في مواجهة ثماني منافسين مختلفين في مرحلة الدوري، حيث يواجه فريقين من كل مستوى في القرعة.

موعد انطلاق منافسات دوري أبطال أوروبا

تقام الجولة الأولى من مرحلة الدوري بين يومي الثامن والعاشر من أيلول/ سبتمبر المقبل، وهي الجولة الوحيدة التي تقام قبل فترة التوقف الدولي الجديدة الموسعة والتي تشمل أربع مباريات للمنتخبات وتبدأ يوم 24 من نفس الشهر.

وتستأنف مباريات المرحلة يوم 13 تشرين الأول/ أكتوبر من خلال الجولة الثانية، فيما تقام الجولة السادسة يومي الثامن والتاسع من كانون الأول/ ديسمبر قبل توقف يمتد حتى كانون الثاني/ يناير، بينما ستقام الجولة الثامنة والأخيرة بمشاركة 36 فريقا يلعبون في نفس الوقت يوم 27 كانون الثاني/ يناير المقبل.

منافسة قوية في الدوري الأوروبي

وتبدو مسابقة الدوري الأوروبي أكثر قوة عن الموسم الماضي وذلك بوجود ميلان ويوفنتوس الإيطاليين وباير ليفركوزن الألماني في القرعة التي ستقام بعد غد الجمعة لمرحلة الدوري التي تقام من ثماني جولات.

كما تشارك مجموعة من الأندية الإنجليزية، مثل كريستال بالاس، حامل لقب دوري المؤتمر الأوروبي، وبورنموث الذي يشارك للمرة الأولى في البطولات القارية، وكذلك سندرلاند الذي شارك في آخر بطولة قارية منذ 53 عاما.

وسيكون الفوز بلقب البطولة في أيار/ مايو المقبل في فرانكفورت، طريقا للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وتقام مباريات الإياب في الأدوار التمهيدية يوم الخميس، وستقام بعضها خلال قرعة دوري أبطال أوروبا.

وتتضمن تلك المواجهات مباراة طرابزون سبور التركي ونجمه المصري محمد صلاح الذي سيحل ضيفا على فرينكفاروش المجري الفائز ذهابا 0-1، بالإضافة إلى أبطال سابقين في دوري الأبطال مثل بنفيكا البرتغالي وريد ستار بلغراد الصربي.

وشهد الموسم بعض الصعوبات للفرق التي فازت ببطولات الدوري الموسم الماضي، وخرجت في تصفيات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وخسر ثون، بطل الدوري السويسري، الذي خرج من تصفيات دوري الأبطال على يد دينامو زغرب الكرواتي، بنتيجة كبيرة 0-7 أمام ليش بوزنان البولندي في ذهاب الدور المؤهل لمرحلة الدوري بالدوري الأوروبي، فيما يذهب ميالبي السويدي لمواجهة الإياب أمام ريد بول سالزبورغ النمساوي بعدما خسر 0-1 على ملعبه.

وتحصل الأندية الخاسرة في تصفيات الدوري الأوروبي على مقعد في دوري المؤتمر الأوروبي في مرحلة الدوري والتي تقام من ست جولات حتى كانون الأول/ ديسمبر المقبل.