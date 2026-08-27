المهاجم المصري عمر مرموش إلى توتنهام على سبيل الإعارة

أعلن توتنهام هوتسبير التعاقد مع المهاجم المصري عمر مرموش على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي، وأشار إلى أن الاتفاق يتضمن بندا يلزم بتحويل الصفقة إلى انتقال دائم في الصيف المقبل.

انتقل المهاجم المصري الدولي عمر مرموش إلى توتنهام هوتسبير الإنجليزي على سبيل الإعارة لموسم واحد، قادما من مانشستر سيتي؛ بحسب ما أعلن فريق شمال لندن الخميس.

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وأضاف توتنهام في بيانه الذي حمل عنوان "أهلا وسهلا، عمر!"، أن "الاتفاق يتضمن بندا يلزم بتحويل الصفقة إلى انتقال دائم في الصيف المقبل".

وكانت وسائل إعلام بريطانية قد أشارت إن قيمة شراء عقد اللاعب تبلغ 60 مليون جنيه إسترليني (82 مليون دولار) العام المقبل.

وبات مرموش ثاني لاعب ينضم إلى توتنهام قادما من مانشستر سيتي خلال أيام قليلة، بعد قدوم الجناح البرازيلي سافينيو "سافيو" الثلاثاء مقابل مبلغ أولي قُدّر بنحو 75 مليون جنيه إسترليني (102 مليون دولار).

وقال المهاجم البالغ 27 عاما والذي سيحمل الرقم 22 "توتنهام أحد أكبر الأندية في إنجلترا، إن لم يكن في العالم، وكان المشروع المعروض عليّ جذابا للغاية".

وتابع مرموش الذي حمل ألوان سيتي منذ كانون الثاني/ يناير 2025 "تحدثت مع المدرب الرئيس، وأعجبني كثيرا ما قاله، وأنا واثق من أن شغفنا بكرة القدم سينسجم بشكل ممتاز".

بدوره، قال المدرب روبرتو دي تزيربي "عمر هو تماما نوعية اللاعبين التي نريدها في هذا النادي، طموح، متعطش للنجاح ومصمم على صنع الفارق. يتمتع بقدرات هجومية مذهلة، لكن ما يعجبني أيضا هو رغبته المستمرة في التطور والفوز".

وتابع الإيطالي الذي خسر مباراته الافتتاحية في الدوري أمام مضيفه برنتفورد 0-3 "إنه يضيف السرعة والذكاء والخطورة الحقيقية أمام المرمى، وأعتقد أنه قادر على الارتقاء بأدائنا الهجومي إلى مستوى آخر".

أما المدير الرياضي الدانماركي يوهان لانغه، فقال "عمر لاعب يتمتع بجودة عالية، ووصوله يمثل رسالة واضحة عن طموحاتنا.. نعتقد أنه قادر على لعب دور رئيس في ما نسعى إلى تحقيقه خلال السنوات المقبلة".

من وادي دجلة إلى لندن

وينحدر عمر من القاهرة، وخاض أول مباراة له مع الفريق الأول وهو في السابعة عشرة من عمره بقميص وادي دجلة في تموز/ يوليو 2016، قبل أن ينتقل إلى ألمانيا في العام التالي للانضمام إلى فولفسبورغ.

وبعد مشاركته في البداية مع فريق الشباب، خاض أول مباراة له مع الفريق الأول في أيار/ مايو 2020، قبل أن ينتقل على سبيل الإعارة إلى سانت باولي خلال النصف الثاني من موسم 2021.

وفي الموسم التالي مباشرة جاءت انطلاقته الحقيقية في الكرة الأوروبية عندما انتقل المهاجم، البالغ حينها 22 عاما، إلى شتوتغارت على سبيل الإعارة. وبدأ فترته الموقتة بشكل لافت بعدما سجل في مباراته الأولى.

وبعد موسم مميز في ولاية بادن-فورتمبيرغ، عاد إلى فولفسبورغ وأصبح من العناصر الأساسية في موسمه الأخير مع "الذئاب"، حيث شارك في 48 مباراة وسجل ستة أهداف مع الفريق الأول.

وانتقل إلى آينتراخت فرانكفورت في أيار/ مايو 2023، وقدم موسما أول رائعا سجل خلاله 17 هدفا في 41 مباراة بمختلف المسابقات، ليساهم في تأهل فريقه إلى الدوري الأوروبي.

استمر تألقه في الموسم التالي، وبعد خوضه 67 مباراة مع فرانكفورت سجل خلالها 37 هدفا وقدم 20 تمريرة حاسمة، انتقل المهاجم إلى مانشستر سيتي في كانون الثاني/ يناير 2025، وكانت بدايته في الدوري الإنجليزي مميزة للغاية، إذ سجل ثلاثية في الفوز 4-0 على نيوكاسل يونايتد في الشهر التالي.

وفي موسمه الأول مع السيتي، شارك في 25 مباراة بمختلف المسابقات وسجل ثمانية أهداف، قبل أن يفوز بجائزة أجمل هدف في الدوري عن تسديدته الرائعة في مرمى بورنموث في أيار/ مايو 2025. وبعد مساهمته في تتويج السيتي بكأس الرابطة وكأس الاتحاد الموسم الماضي، رفع رصيده إلى 16 هدفا في جميع المسابقات خلال 62 مباراة.

وسجل عمر هدف الفوز في ظهوره الأول مع منتخب مصر الأول في تشرين الأول/ أكتوبر 2021 خلال مباراة أمام ليبيا ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم، كما ساعد منتخب بلاده على بلوغ نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021.

ومثل عمر مصر في ثلاث نسخ من كأس الأمم الإفريقية، وشارك في كأس العالم للمرة الأولى هذا الصيف.

يملك حاليا 55 مباراة دولية في رصيده و11 هدفا بقميص المنتخب.