بالصور: هاتريك مبابي يقود ريال مدريد إلى فوز كبير على سوسييداد

قاد كيليان مبابي ريال مدريد لفوز عريض على ريال سوسييداد (4-1) بتسجيله "هاتريك"، في مباراة مؤجلة بالدوري الإسباني. وأضاف فينيسيوس جونيور هدفا وساهم بالتمرير، ليواصل النادي الملكي انطلاقته المثالية، بينما عمق خسارة سوسييداد أزمته متلقيا هزيمته الثانية تواليا.

قاد المهاجم الدولي الفرنسي، كيليان مبابي، فريقه ريال مدريد إلى فوز كبير على ضيفه ريال سوسييداد 4-1، الأربعاء، وذلك في مباراة مؤجلة من المرحلة الأولى للدوري الإسباني لكرة القدم.

وفرض مبابي نفسه نجما للمباراة بتسجيله ثلاثية "هاتريك" في الدقائق 40 و60 و80، كما أحرز النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور هدفا في الدقيقة 68 وقدّم تمريرة حاسمة، فيما قدّم الإنجليزي جود بيلينغهام تمريرتين حاسمتين.

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وحمل هدف سوسييداد الوحيد توقيع الكرواتي لوكا سوتشيتش (44).

ورفع بطل أوروبا 15 مرة رصيده إلى ست نقاط بتحقيقه فوزه الثاني تواليا، فيما تلقّى سوسييداد خسارته الثانية تواليا بعد أولى أمام ريال بيتيس 0-1.

وكرّس فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو أفضليته على سوسييداد، إذ حقّق فوزه الثامن تواليا على نظيره الباسكي في آخر ثماني مواجهات بينهما ضمن "لا ليغا".

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كما حقق الفريق المدريدي فوزه الخامس تواليا في "لا ليغا"؛ ثلاثة في نهاية الموسم الماضي واثنين في بداية هذا الموسم، ووصل إلى سبع مباريات تواليا من دون خسارة على أرضه في الدوري بستة انتصارات وتعادل.

في المقابل، تعمّقت أزمة سوسييداد، إذ لم يُحقق أي فوز ضمن كافة المسابقات منذ تتويجه بكأس الملك في نيسان/ أبريل الماضي، ووصلت سلسلته السلبية إلى ثماني مباريات تواليا، تخللها خمس خسارات وثلاثة تعادلات.

ووقف سوسييداد ندّا في الشوط الأول أمام ريال، فسدّد نجمه ميكيل أويارسابال بيسراه من مسافة قريبة، لكن الحارس البلجيكي تيبو كورتوا أنقذ الكرة بقدمه إلى ركنية (11).

وبالطريقة عينها أنقذ الحارس الباسكي أليكس ريميرو تسديدة زاحفة للمنفرد فينيسيوس من مسافة قريبة على الجهة اليسرى (21).

وجاورت تسديدة سيرجيو غوميس "على الطاير" بيسراه من الجهة اليسرى داخل المنطقة القائم الأيمن، مستفيدا من عرضية متقنة من أويارسابال (35).

وافتتح مبابي التسجيل، بعدما استلم كرة من الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي، ثم ركنها بيسراه بطريقة رائعة من مسافة قريبة في الزاوية العليا اليسرى (40).

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وأدرك سوتشيتش التعادل سريعا، بعدما تهيّأت أمامه كرة مرتدة من المدافع الفرنسي لأصحاب الأرض إبراهيما كوناتيه، فأودعها بيسراه من الجهة اليمنى داخل المنطقة إلى يمين كورتوا (44).

وفي الشوط الثاني، كشّر ريال عن أنيابه واستعرض قوّته الهجومية، في ظل غياب تام لسوسييداد.

وبدأ الاستعراض بتسديدة من مبابي تصدّى لها ريميرو (46).

وتواصل بسلسلة تمريرات بين البديل مارك كوكوريّا وفالفيردي وبيلينغهام، ثم تبادلها الأخير مع مبابي، فانفرد الهداف الفرنسي من الجهة اليسرى وأسكنها بيمناه أرضية من مسافة قريبة في الزواية اليمنى (60).

وواصل بيلينغهام الصناعة، فلعب عرضية من الجهة اليسرى صوب فينيسيوس الذي أودعها داخل المرمى المشرع أمامه من داخل منطقة الياردات الست (68).

ومرّر فينيسيوس بينية متقنة صوب مبابي، فانفرد من الجهة اليسرى ورفع الكرة بيسراه من فوق ريميرو من على مشارف منطقة الياردات الست (80).