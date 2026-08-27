قرعة دوري الأبطال: سان جيرمان يواجه برشلونة ومانشستر سيتي وأرسنال يصطدم بريال مدريد

مواجهات قوية لباريس سان جيرمان أمام برشلونة ومانشستر سيتي وأستون فيلا، فيما سيلاقي أرسنال ريال مدريد في دور المجموعة الموحدة في دوري أبطال أوروبا بعد سحب القرعة.

أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الخميس في موناكو، عن مواجهات قوية لباريس سان جيرمان الفرنسي حامل اللقب في الموسمين الماضيين أمام برشلونة الإسباني ومانشستر سيتي وأستون فيلا الإنجليزيين من ضمن ثماني مباريات سيخوضها في دور المجموعة الموحدة، فيما سيلعب أرسنال بطل إنجلترا مع ريال مدريد الإسباني.

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وسيواجه النادي الباريسي الذي تُوج باللقب للموسم الثاني تواليا بعد فوزه على أرسنال الإنجليزي بركلات الترجيح في النهائي في أيار/ مايو الماضي، أيضا كلا من روما الإيطالي وغلطة سراي التركي وسلوفان براتيسلافا السلوفاكي وفياريال الإسباني وكومو الإيطالي.

وسينتقل فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي مرتين إلى إنجلترا لمواجهة السيتي وفيلا. وسبق لفريق العاصمة الفرنسية أن هزمهما في طريقه للفوز بلقب المسابقة القارية المرموقة للمرة الأولى في عام 2025.

كما سيزور سان جيرمان، إسبانيا، لمواجهة فياريال وإيطاليا للقاء كومو الذي يشرف عليه الإسباني سيسك فابريغاس.

ستقام مباريات المرحلة الأولى من نسخة هذا الموسم بين الثلاثاء 8 أيلول/ سبتمبر والخميس في العاشر منه، ومباريات المرحلة الأخيرة في أواخر كانون الثاني/ يناير. ومن المتوقع أن يُعلن الاتحاد القاري عن البرنامج الكامل للمباريات يوم السبت.

من جهته، أوقعت القرعة، بطل إنجلترا أرسنال بمواجهة نارية أمام ريال مدريد الإسباني، بوروسيا دورتموند الألماني وليل الفرنسي، إضافة إلى نادي صباح الأذربيجياني الذي تخطى مرحلة التصفيات ليبلغ القرعة الرئيسة للمرة الأولى في تاريخه.

وينتظر الـ"غانرز" سلسلة مباريات صعبة خارج أرضه بمواجهة العملاق الألماني بايرن ميونخ، ريال بيتيس الإسباني، نابولي الإيطالي وسلافيا براغ التشيكي.

بدوره، يستضيف ليفربول الإنجليزي، بقيادة المدرب الإسباني أندوني إيراولا، أتلتيكو مدريد الإسباني وبورتو البرتغالي وفياريال الإسباني ولنس الفرنسي، فيما يحلّ ضيفا على إنتر ميلان بطل إيطاليا وكلوب بروج البلجيكي وفنربخشه التركي ولاسْك النمساوي الذي يشارك للمرة الأولى في دور المجموعة.

أما مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي لم يكن ضمن المستوى الأول للفرق في القرعة، فسيخوض على أرضه مباريات أمام بايرن وروما ولايبزيغ الألماني وصباح، إلى جانب مواجهات خارج ملعبه أمام أتلتيكو وسبورتينغ البرتغالي وفياريال وكومو.

ومن بين أبرز المواجهات الأخرى، يحلّ مانشستر سيتي ضيفا على برشلونة، فيما يستضيف ريال مدريد إنتر.

أما أستون فيلا، بطل مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) الموسم الماضي، فيتوجه إلى برشلونة، بينما يستضيف دورتموند، إضافة إلى مواجهته عملاقي إسطنبول غلطة سراي وفنربخشه.

وبلغ فنربخشه دور المجموعة في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ موسم 2008-2009، بعدما أقصى ليون الفرنسي من التصفيات هذا الأسبوع.

وتشهد النسخة الحالية أيضا ظهور أسماء جديدة في المسابقة القارية المرموقة، أبرزها كومو، الذي قلب التوقعات في الدوري الإيطالي متأهلا على حساب أندية رنانة كيوفنتوس، وصباح، فيما بلغ لاسك هذه المرحلة للمرة الأولى في تاريخه بعد انتصار مثير وتحويله تأخره أمام سلتيك الاسكتلندي في التصفيات إلى فوز.

كما نجح فيكينغ، بطل النرويج الموسم الماضي، في بلوغ دور المجموعة للمرة الأولى في تاريخه، وحصل على سلسلة لافتة من المباريات بمواجهة بايرن وأتلتيكو وأستون فيلا ونابولي.

وهذه هي النسخة الثالثة من دوري أبطال أوروبا منذ اعتماد النظام الجديد، حيث يضم دور المجموعة 36 فريقا في مجموعة واحدة وفق نظام الدوري، ويخوض كل فريق ثماني مباريات أمام ثمانية منافسين مختلفين.

وتقام المباراة النهائية لهذا الموسم على ملعب ميتروبوليتانو في مدريد في 5 حزيران/ يونيو 2027.