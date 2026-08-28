الدوري الأوروبي: مواجهات حامية في دور المجموعة الموحدة

مواجهات حامية أفرزتها قرعة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لدور المجموعة الموحدة، وسيعلن "يويفا" عن مواعيد المباريات خلال عطلة نهاية الأسبوع، على أن تُقام أولى المباريات يومي 16 و17 أيلول/ سبتمبر.

أسفرت قرعة مباريات مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لكرة القدم لهذا الموسم التي أُجريت في موناكو الجمعة، عن مواجهات حامية في دور المجموعة الموحدة.

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ويواجه فريقا بورنموث وسندرلاند الإنجليزيين، من بين أبرز منافسين لهما ميلان الإيطالي ضمن مبارياتهما الثماني في الدور الاول.

ويلعب مارسيليا الفرنسي مع باير ليفركوزن الالماني وأولمبياكوس اليوناني، بينما يلعب رين الفرنسي مع يوفنتوس الإيطالي.

ويشارك بورنموث في المسابقات القارية للمرة الأولى في تاريخه، بعد احتلاله المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، ويتطلع إلى استضافة ميلان، بطل أوروبا سبع مرات، على الساحل الجنوبي لإنجلترا.

كما سيخوض الفريق، بقيادة مدربه الألماني ماركو روزه، مباريات على أرضه أمام فيكتوريا بلزن التشيكي، وشتورم غراتس النمساوي، وهبوعيل بئر السبع الإسرائيلي.

ويتوجه الفريق إلى إسبانيا مرتين لمواجهة ريال سوسييداد وسيلتا فيغو، كما يحلّ ضيفا على سبارتا براغ وليليستروم، بطل كأس النرويج الموسم الماضي.

أما سندرلاند، فقد ضمن له المركز السابع في الدوري الموسم الماضي المشاركة في البطولات الأوروبية للمرة الأولى منذ عام 1973، ويتطلع مشجعوه إلى زيارة ملعب "سان سيرو".

ويحلّ الفريق ضيفا على أندرلخت، الفائز السابق بكأس الاتحاد الأوروبي، ويخوض مباريات على أرضه أمام ألكمار الهولندي، ودينامو زغرب، وليفسكي صوفيا، بالإضافة إلى مباراتين مع ناديين بولنديين هما ياغيلونيا بياليستوك وليخ بوزنان.

كما سيحلّ ضيفا على تورينسي، الفريق الصغير من الدرجة الثانية الذي فاز حقق مفاجأة مدوية بالظفر بكأس البرتغال الموسم الماضي.

يقع تورينسي في بلدة توريس فيدراس، على بُعد 50 كيلومترا شمال لشبونة، لكنه سيستضيف مبارياته الأوروبية على ملعب ألغارفي، بالقرب من فارو.

ويستضيف كريستال بالاس، الفائز بلقب مسابقة كونفرنس ليغ الموسم الماضي، فرق ريال سوسييداد، وسبارتا براغ، وليخ بوزنان، وهوفنهايم الألماني على أرضه.

ويواجه الفرنسي بيار ساج مدرب بالاس فريقه السابق ليون، قبل أن يلعب امام كل من سالزبورغ، وياغيلونيا، ثم يحلّ ضيفا على بشكتاش في إسطنبول.

بالنسبة لليون، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الأول في دور المجموعة الموحدة، فإن القرعة تبدو متسقة إلى حد ما حتى لو تجنب العملاقين الإيطاليين يوفنتوس وميلان، على غرار مواطنه مارسيليا.

واضطر سيلتيك للاكتفاء بالتأهل إلى مسابقة "يوروبا ليغ" بعد خسارته المدوية أمام لاسك النمساوي في تصفيات دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف بطل اسكتلندا نظيره مارسيليا، ويحلّ ضيفا على بنفيكا، بينما سيواجه سيلتا فيغو، بشكتاش، وتورينسي ضمن منافسيه الآخرين.

من بين الفرق الأخرى التي تستحق المتابعة في الدوري الأوروبي هذا الموسم باير ليفركوزن ويوفنتوس، الفائز ثلاث مرات بكأس الاتحاد الأوروبي (النسخة السابقة من البطولة).

وسيعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن مواعيد مباريات دور المجموعة الموحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، على أن تُقام أولى المباريات يومي 16 و17 أيلول/ سبتمبر.

ويُقام نهائي هذا الموسم في مدينة فرانكفورت الألمانية في 26 أيار/ مايو 2027.

فاز أستون فيلا بلقب الدوري الأوروبي الموسم الماضي بعد تغلبه على فرايبورغ في المباراة النهائية التي أُقيمت في إسطنبول.

في مسابقة كونفرنس ليغ سيمثل برايتون الأندية الإنجليزية التي هيمنت على اللقب في ثلاث من السنوات الأربع الماضية.

وستكون مباراة برايتون الأبرز على أرضه أمام موناكو، كما سيستضيف أيضا أونيفيرسيتاتيا كرايوفا، بطل رومانيا، وكاونو جالغيريس، بطل ليتوانيا في الموسم الماضي.

ويواجه أيضا باناثينايكوس وخيتافي، ويابلونيك التشيكي الذي تغلب على رينجرز بركلات الترجيح في الأدوار الإقصائية.

من بين الفرق الأخرى المشاركة أتالانتا الإيطالي وأياكس الهولندي وفرايبورغ الألماني، بالإضافة إلى هارتس وطرابزون سبور التركي الذي انضم مؤخرا إلى صفوفه النجم المصري محمد صلاح.

وتُقام المباراة النهائية لكونفرنس ليغ في الثاني من حزيران/ يونيو 2027 في إسطنبول، على ملعب بشكتاش.