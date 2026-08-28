برشلونة ينفرد بصدارة الدوري الإسباني بثنائية أمام بلباو

اعتلى برشلونة صدارة الدوري الإسباني بفوزه على ضيفه أتلتيك بلباو 2-0، محققًا انتصاره الثاني تواليًا في مستهل حملة الدفاع عن لقبه.

اعتلى برشلونة صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، مساء أمس الخميس، بعدما حقق فوزه الثاني تواليًا، على حساب ضيفه أتلتيك بلباو بنتيجة 2-0، في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى.

وحسم الفريق الكاتالوني اللقاء بفضل هدفي البرازيلي رافينيا في الدقيقة 37، وفيرمين لوبيس في الدقيقة 82، ليواصل انطلاقته القوية في حملة الدفاع عن لقبه.

ومنح رافينيا برشلونة التقدم بعد تمريرة متقنة من بيدري، قبل أن يراوغ الحارس أوناي سيمون ويضع الكرة في الشباك. وفي الدقائق الأخيرة، استغل لوبيس خطأ دفاعيًا ليضيف الهدف الثاني ويؤكد انتصار فريق المدرب الألماني هانزي فليك.

ورفع برشلونة رصيده إلى 6 نقاط، متقدمًا بفارق الأهداف على ريال مدريد وإشبيلية وريال بيتيس، بعدما حققت الفرق الأربعة الفوز في أول مباراتين لها.

وشهدت المباراة الظهور الأول لرودري بقميص برشلونة على ملعب كامب نو، وسط استقبال حافل من الجماهير، وذلك بعد انتقاله خلال فترة الانتقالات الصيفية من مانشستر سيتي.

وفي مباراة أخرى، حقق أوساسونا فوزه الأول هذا الموسم بتغلبه على مضيفه سلتا فيغو 2-1، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، مقابل نقطة واحدة لسلتا فيغو.