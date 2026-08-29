دوري أبطال أوروبا: قمة بين ريال مدريد وإنتر ميلان في افتتاح مرحلة الدوري

في ما يلي أبرز مباريات باكورة مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا التي أعلن عنها "يويفا"، بضمنها قمة بين ريال مدريد وإنتر ميلان ومباراة بين أرسنال ونابولي، ومواجهة أخرى بين مانشستر سيتي وبورتو.

يستهل باريس سان جيرمان الفرنسي حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا بمواجهة ضيفه سلوفان براتيسلافا السلوفاكي في التاسع من أيلول/ سبتمبر المقبل، وفقا لجدول مرحلة الدوري الذي أعلنه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) السبت.

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ويخوض سان جيرمان، المتوج باللقب القاري في الموسمين الماضيين، مشواره سعيا لأن يصبح أول فريق يحرز دوري الأبطال ثلاث مرات متتالية، فيما تشهد الجولة الافتتاحية أيضا مباريات على أرض أبرز المرشحين للقب.

ويستضيف ريال مدريد الإسباني فريق إنتر ميلان الإيطالي في الثامن من أيلول/ سبتمبر، بينما يلتقي بايرن ميونخ الألماني مع ضيفه بودو جليمت النرويجي في العاشر من الشهر نفسه.

ويبدأ أرسنال الإنجليزي، وصيف بطل النسخة الماضية، مشواره خارج ملعبه أمام نابولي الإيطالي في التاسع من أيلول/ سبتمبر، ويستضيف برشلونة نظيره فينورد الهولندي في اليوم نفسه، بينما يحل مانشستر سيتي الإنجليزي ضيفا على بورتو البرتغالي في اليوم السابق.

كما يستضيف بوروسيا دورتموند الألماني في الجولة الأولى فياريال الإسباني، فيما يلتقي شتوتغارت مع فيكينج إف كيه النرويجي، بينما يبدأ لايبزج مشواره خارج ملعبه أمام كومو الإيطالي.

وتتضمن أبرز مواجهات مرحلة الدوري لقاء مانشستر سيتي مع باريس سان جيرمان في 14 تشرين الأول/ أكتوبر، وبايرن ميونخ مع أرسنال في 21 شرين الأول/ أكتوبر، ثم أرسنال أمام ريال مدريد في التاسع من كانون الأول/ ديسمبر.

وتقام مباريات الجولة الأولى من مرحلة الدوري خلال الفترة من الثامن إلى العاشر من أيلول/ سبتمبر، فيما تختتم مباريات هذه المرحلة في 27 كانون الثاني/ يناير المقبل، قبل انطلاق الأدوار الإقصائية.

وتختتم منافسات البطولة بالمباراة النهائية على ملعب متروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد، معقل أتلتيكو مدريد، في الخامس من حزيران/ يونيو 2027.