مورينيو يرشح مبابي لجائزة الكرة الذهبية

رشح مورينيو لاعبه الفرنسي مبابي للفوز بجائزة الكرة الذهبية، حيث قال "لا يمكن منح الكرة الذهبية للاعب لمجرد أنه فاز بدوري أبطال أوروبا أو كأس العالم".

أطلق مدرب ريال مدريد الإسباني جوزيه مورينيو، السبت، حملة دعم للنجم الفرنسي كيليان مبابي للفوز بالكرة الذهبية لعام 2026، معتبرا أن هذه الجائزة يجب أن تُمنح "لأفضل لاعب في العالم" لا للفائز بكأس العالم أو دوري أبطال أوروبا.

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وقال البرتغالي للصحافيين عشية مباراة ريال مدريد أمام ملقة في الدوري الإسباني "أفضل اللاعبين في العالم، هناك اثنان أو ثلاثة أو أربعة منهم، ونحن نعرف من هم: إنهم هنا".

وأضاف مورينيو "وبالنسبة لي هناك لاعب واحد صنع التاريخ هذا الصيف على الصعيد الفردي"، في إشارة إلى مبابي الذي أصبح الهداف التاريخي لكؤوس العالم خلال البطولة.

ويعد قائد منتخب فرنسا من بين المرشحين للفوز بالكرة الذهبية بعدما أنهى الموسم الماضي هدافا للدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم 2026، رغم إخفاقه في إحراز أي لقب كبير.

ومن بين منافسيه المهاجم الإنجليزي هاري كين، ولاعب الوسط الإسباني رودري المتوج بكأس العالم، إضافة إلى الفرنسي عثمان ديمبلي والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، بطلي أوروبا مع باريس سان جيرمان.

وتصدر مبابي، الذي سجل ثلاثية في الفوز على ريال سوسييداد 4-1 الأربعاء، الصفحة الأولى لصحيفة "آس" الرياضية الصادرة في مدريد السبت تحت عنوان: "مبابي يستهدف الكرة الذهبية".

وقال مورينيو "لا يمكن منح الكرة الذهبية للاعب لمجرد أنه فاز بدوري أبطال أوروبا أو كأس العالم".

وأضاف "بالنسبة لي، يجب أن تذهب الكرة الذهبية إلى أحد أولئك اللاعبين الذين سنفتقدهم إلى الأبد عندما يعتزلون. مارادونا، رونالدينيو، رونالدو نازاريو، كريستيانو رونالدو، ميسي، زيدان...".

وتابع "إذا كنا نريد مكافأة دوري أبطال أوروبا، فأعطوها للويس إنريكي. وبالنسبة للمنتخب الإسباني، أعطوها للويس دي لا فوينتي. أما أفضل لاعب في العالم فذلك شيء مختلف، وهو ليس في باريس سان جيرمان ولا في المنتخب الإسباني"، على حد قوله.