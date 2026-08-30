بفوز مثير: تشيلسي يواصل بدايته المثالية تحت ألونسو قبل لقاء أرسنال

تغلب تشيلسي على ضيفه برايتون 4-3 في المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، محققا فوزه الثاني تواليا ومواصلا بدايته المثالية، قبل مواجهته المرتقبة أمام بطل الموسم الماضي أرسنال في المرحلة المقبلة.

واصل نادي تشيلسي الإنجليزي بدايته الواعدة مع مدربه الجديد تشابي ألونسو، بتحقيقه فوزه الثاني تواليا في مستهل الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، الذي جاء على حساب ضيفه برايتون 4-3 اليوم، الأحد، في المرحلة الثانية.

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وتعاقد تشيلسي مع ألونسو طامحا أن يعيده إلى مسار التنافس بعد احتلاله المركز العاشر المخيب للآمال في الدوري الموسم الماضي، وقد استهل النادي اللندني حقبته مع المدرب السابق لباير ليفركوزن الألماني وريال مدريد بالفوز على جاره فولهام 3-2، قبل أن يتخطى برايتون الأحد.

واستعدّ تيشلسي بالتالي بأفضل طريقه لاختباره الحقيقي الأول، الذي من المقرر أن يجمعه الأحد المقبل بجاره أرسنال، حامل اللقب على ملعب الأخير.

وجاء فوز البلوز بعد ساعات من إعلانه التعاقد مع الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز قادما من أستون فيلا، وقد بدأ بطل مونديال 2022 ووصيف 2026 اللقاء أساسيا.

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وقال بعد اللقاء لشبكة "سكاي سبورتس" إنه تحدث مع أسطورتي تشلسي جون تيري والحارس التشيكي بيتر تشيك قبل انضمامه، مضيفا "أعرف مدى عظمة هذا النادي وما الذي نريد تحقيقه هذا الموسم، جئت إلى هنا للمساعدة".

وأضاف "قضيت 7 سنوات رائعة مع أستون فيلا. جئت إلى هنا للتحدي ومحاولة الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز"، مقرا بأنه لم يحصل على الكثير من الوقت للتأقلم قبل مباراته الأولى، بعدما خاض حصة تدريبية واحدة فقط مع الفريق.

"الفوز هو الأهم"

وعن الفوز على برايتون، أقر مارتينيز بأن الأداء لم يكن مثاليا، لكنه شدد على أن "الفوز هو الأهم. أعلم أنها لم تكن مباراة مثالية، لكن في النهاية ما نحتاجه هو الفوز والمضي قدما. لا تزال أمامنا 36 مباراة، ويجب أن نتعامل مع كل أسبوع على حدة".

واعتقد تشيلسي الذي فاز أيضا على لوتون تاون الخميس 2-0 في مسابقة كأس الرابطة، أنه سيحسم اللقاء بسهولة حين تقدم بثلاثية نظيفة في الشوط الأول، لكن برايتون رفض الاستسلام وقاتل حتى صافرة النهاية.

وبدأ البلجيكي الشاب روميو لافيا ثلاثية أصحاب الأرض بهدف منذ الدقيقة الرابعة، ليصبح تشيلسي ثاني فريق فقط في تاريخ الدوري الممتاز يسجل هدفا في كل من مباراتيه الأوليين للموسم في الدقائق الأربع الأولى، بعد بولتون واندررز موسم 2002-2003 وفق "أوبتا" للإحصاءات، بعدما تقدم على فولهام في المرحلة الافتتاحية قبل مرور دقيقة على البداية.

وعزز البرتغالي بيدرو نيتو تقدم أصحاب الأرض (14) قبل أن يضيف البرازيلي جواو بيدرو الثالث (32)، بعدما كان صاحب الهدف الافتتاحي في المرحلة الأولى.

وتمكن برايتون الذي أنهى الموسم الماضي ثامنا، من تقليص الفارق قبل نهاية الشوط الأول عبر العاجي ماليك يالكويه (35)، ثم عاد إلى أجواء اللقاء في مطلع الشوط الثاني حين قلص الفارق إلى هدف بتسديدة من الألماني باسكال غروس تحولت من بيدرو وخدعت زميله الجديد مارتينيز (63).

وواصل برايتون، الفائز افتتاحا على أستون فيلا بنتيجة كاسحة (4-0)، اندفاعه وهدد مرمى مضيفه في أكثر من مناسبة رغم التغييرات العدة التي أجراها ألونسو، قبل أن يريح كول بالمر أعصاب جمهوره بتسديدة رائعة من مشارف منطقة الجزاء إلى الزاوية اليمنى الأرضية أحبط بها عزيمة الضيوف (75).

(Getty Images)

وتعرض تشيلسي لضربة بإصابة البديل الإكوادوري مويسيس كايسيدو الذي اضطر إلى مغادرة الملعب في الدقيقة 82، ثم نجح غروس في إضافة الهدف الثالث للضيوف بكرة رأسية (6+90)، لكنه جاء متأخرا جدا ليحقق الزرق فوزهم الأول على برايتون بعد 4 هزائم متتالية، إحداها في مسابقة الكأس.