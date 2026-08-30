تقرير: مانشستر سيتي يبدأ مفاوضات ضم جاكبو من ليفربول

تواصل ليفربول رسميا مع نظيره مانشستر سيتي بشأن إمكانية التعاقد مع اللاعب الهولندي كودي جاكبو في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية.

بدأ نادي مانشستر سيتي الإنجليزي مفاوضات مع نظيره ليفربول لضم المهاجم الهولندي كودي جاكبو.

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ومن المتوقع أن يصبح مستقبل المهاجم الهولندي أحد أبرز المواضيع المطروحة في الأيام الثلاثة الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية.

وقد أبدى كل من مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير اهتمامًا جادًا باللاعب (27 عامًا)، لكن تشير مصادر إلى أن مانشستر سيتي هو الوجهة المفضلة لجاكبو في حال رحيله عن أنفيلد قبل الموعد النهائي يوم الثلاثاء، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وقد تواصل مانشستر سيتي رسميًا مع ليفربول بشأن انتقاله مساء السبت.

ويأتي احتمال رحيل جاكبو بعد موافقة ليفربول على ضم جناح باريس سان جيرمان، برادلي باركولا، في صفقة تصل قيمتها إلى 123 مليون جنيه إسترليني.

ومع ذلك، فإنه من المفهوم أن ليفربول يفضل التعاقد مع مهاجم آخر قبل الموافقة على رحيل جاكبو هذا الصيف.