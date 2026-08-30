ريال مدريد يكتسح ملقة برباعية وينفرد بصدارة الليغا

واصل ريال مدريد انطلاقته القوية في الدوري الإسباني، باكتساحه ملقة برباعية ليرفع رصيده إلى 9 نقاط وينفرد بالصدارة. وحسم الملكي المواجهة مبكرا بأهداف جود بيلينغهام وهدف عكسي وكيليان مبابي، قبل أن يختتم أردا غولر الرباعية في الوقت بدل الضائع.

استعرض ريال مدريد، وصيف بطل الموسم الماضي، قوّته الهجومية من جديد في تغلبه على ضيفه ملقة 4-0، الأحد، في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

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وبعد بداية صعبة أمام إسبانيول حقق فيها فوزا متأخرا (2-1)، كشّر فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عن أنيابه، وفاز على ضيفه ريال سوسييداد 4-1 في المباراة الماضية.

وبعدما سجّل النجم الفرنسي كيليان مبابي ثلاثية في المباراة الماضية، وشاركه البرازيلي فينيسيوس جونيور في هز الشباك، قدّم الإنجليزي جود بيلينغهام نفسه مجددا بعد هدفه في المباراة الأولى، وسجّل الهدف الافتتاحي أمام ملقة (19)، قبل زيادة الغلّة مرة بهدف عكسي سجله الحارس ألفونسو هيريرو (26)، وأخرى عبر مبابي (30)، حتى أنهى البديل التركي أردا غولر الأمور (90+1).

وقال بيلينغهام لقناة ريال مدريد عن دوره الهجومي مع مورينيو: "لديّ الحرية في التقدّم أو التراجع بحسب الحاجة".

وأضاف: "إنه لشرف لي أن ألعب لهذا النادي وأمام هؤلاء المشجعين، وكان التصفيق الحار أمرا رائعا".

بدوره، قال مورينيو: "تمحور الشوط الثاني أكثر حول التحكم في مجريات اللقاء واللعب بإيقاع أكثر هدوءا. كان ملقة أكثر هدوءا في التعامل مع الكرة، لكن في كل مرة كنا نرفع فيها وتيرة اللعب، كان واضحا أننا قادرون على تسجيل هدف أو هدفين إضافيين".

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وتابع المدرب البرتغالي المخضرم: "كرة القدم لا تقتصر فقط على الاستمتاع بجمال الأهداف، بل تتعلق أيضا بالعودة إلى بيوتنا ونحن ندرك أننا نشكل وحدة متماسكة وقوية".

وارتقى الفريق الملكي إلى صدارة الدوري برصيد 9 نقاط، قبل مواجهة حامل اللقب برشلونة (6 نقاط) وضيفه رايو فايكانو غدا، الإثنين، في ختام الجولة.

أما ملقة العائد إلى دوري الأضواء، فتكبّد خسارته الثانية واكتفى بنقطة من 3 مباريات.

وحسم أصحاب الأرض المباراة من شوطها الأول، إذ سجل بيلينغهام الهدف الأول بعد انطلاقة رائعة دخل فيها إلى منطقة الجزاء، وسدد كرة زاحفة إلى يمين الحارس هيريرو (19).

(Getty Images)

وبهدفه هذا يكون بيلينغهام قد كرّر بداية موسمه الأول، بمشاركته في 4 أهداف على الأقل في أول 3 مباريات (سجل هدفين وصنع هدفين هذا الموسم، مقابل تسجيله 4 أهداف وصناعته هدفا في 2023)، وفق شبكة "أوبتا" الإحصائية.

وظنّ بيلينغهام أنه سجل الثاني حين وجّه كرة برأسه نحو المرمى، لكن الهدف احتسب على الحارس هيريرو الذي حوّل الكرة من قدم المدافع كارلوس بوغا خلال محاولته إبعادها من على خط المرمى (26).

وبعدها بـ4 دقائق فقط، حسم مبابي الأمور بتسديدة من لمسة واحدة مستثمرا عرضية الإنجليزي ترنت ألكسندر أرنولد (30).

(Getty Images)

وتراجع مجهود أصحاب الأرض كثيرا في الشوط الثاني، ما دفع مورينيو إلى إشراك الصفقة القياسية العاجي يان ديوماندي (65)، ومن بعده البرتغالي برناردو سيلفا (77) وغولر (87) الذي نجح بعد 4 دقائق من دخوله في إضافة الرابع.

وفعلها غولر حين تبادل الكرة مع فينيسيوس، الذي لعب أخيرا عرضية نحو التركي الذي وضعها بسهولة في المرمى (90+1).

(Getty Images)

وواصل ريال مدريد إثبات تفوّقه الكبير على ملقة، من دون أن يخسر أمامه في آخر 18 مباراة، حقق خلالها 15 انتصارا.