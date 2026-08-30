ميسي يسجل أول سوبر هاتريك مع إنتر ميامي في سباعية مونتريال

أحرز ميسي أربعة أهداف في أول سوبر هاتريك له بقميص إنتر ميامي الأميركي، وذلك في المباراة التي فاز بها الفريق على مونتريال إمباكت بسباعية مقابل هدف.

سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أول "سوبر هاتريك" له بقميص إنتر ميامي، وقاد فريقه للفوز على ضيفه مونتريال إمباكت بنتيجة 7-1، ضمن منافسات الدوري الأميركي للمحترفين.

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وأنهى إنتر ميامي بهذا الفوز سلسلة من 5 مباريات متتالية دون انتصار، خسر خلالها 4 مواجهات وتعادل في واحدة، ليرفع رصيده إلى 42 نقطة ويعزز موقعه في المركز الثاني.

ويتأخر إنتر ميامي بفارق 10 نقاط عن المتصدر ناشفيل، الذي تغلب على سينسيناتي برباعية نظيفة.

وعلى ملعب "نو ستاديوم"، افتتح البرازيلي كاسيميرو التسجيل لإنتر ميامي في الدقيقة 20، برأسية من ركلة ركنية نفذها الفنزويلي تيلاسكو سيغوفيا، محرزا أول أهدافه بقميص الفريق منذ انضمامه إليه عقب كأس العالم 2026.

وأدرك الألماني فابيان هيربرز التعادل لمونتريال في الدقيقة 37، بتسديدة أرضية من على حدود منطقة الجزاء، مستفيدا من تمريرة السويسري نواه ستريت.

لكن ميسي أعاد التقدم لإنتر ميامي بعد 3 دقائق، بتسديدة من ركلة حرة مباشرة اصطدمت بالمدافع الكندي لوكا بتراسو وغيرت اتجاهها نحو الشباك.

وفي الشوط الثاني، أضاف ميسي هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 52، قبل أن يصنع الهدف الرابع للأوروغواياني لويس سواريز في الدقيقة 80.

وأكمل ميسي ثلاثيته "هاتريك" في الدقيقة 83، مستفيدا من تمريرة مواطنه رودريغو دي بول، قبل أن يضيف البديل أليكس شو الهدف السادس في الدقيقة 89.

واختتم ميسي مهرجان الأهداف في الدقيقة 90+6، بتسجيل هدفه الشخصي الرابع والسابع لفريقه من ركلة حرة مباشرة.

وتعد هذه المرة الأولى التي يسجل فيها ميسي 4 أهداف في مباراة واحدة منذ انضمامه إلى إنتر ميامي عام 2023، بعدما سبق له تسجيل ثلاثيتين مع الفريق، أمام نيو إنغلاند ريفولوشن عام 2024 وناشفيل في 2025.

ورفع ميسي، الذي خاض 19 مباراة في الدوري هذا الموسم، رصيده إلى 17 هدفا في صدارة قائمة الهدافين، بفارق هدف عن الكرواتي بيتر موسى مهاجم دالاس، كما يملك 9 تمريرات حاسمة في المسابقة.