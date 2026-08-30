هافيرتز: أرسنال يريد الفوز بكل الألقاب

هافيرتز: "في العام الماضي كان هناك لقب واحد، لكن هذا العام لدينا الكثير من الألقاب التي سننافس عليها، نريد الفوز بكل شيء".

وجه مهاجم أرسنال الألماني كاي هافيرتز، رسالة تحدي لمنافسي فريقه على لقب الدوري الإنجليزي، مؤكدا أن النادي اللندني سيسعى للفوز بكل الألقاب.

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وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا"، أن أرسنال أنهى انتظارا دام 22 عاما للفوز بلقب الدوري في الموسم الماضي، وبدأ حملة الدفاع عن لقبه بتحقيق الفوز على كوفنتري سيتي 3-0 الاسبوع الماضي بعدما كان قد فاز بلقب الدرع الخيرية بفوزه بنفس النتيجة على مانشستر سيتي.

وكان فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا قريبا من الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، لولا خسارته بضربات الترجيح أمام باريس سان جيرمان في النهائي بالعاصمة المجرية بودابست، لكن هافيرتز أبدى ثقته في قدرة أرسنال على المنافسة في كافة البطولات.

وقال اللاعب الألماني في لقاء مع قناة "سكاي سبورتس": "حينما تتذوق الألقاب مرة واحدة، ترغب في فعل ذلك مجددا، ونحن لدينا فريق يمكنه المنافسة على كل بطولة".

وأضاف "في العام الماضي كان هناك لقب واحد، لكن هذا العام لدينا الكثير من الألقاب التي سننافس عليها، نريد الفوز بكل شيء".

وتابع هافيرتز "الطريق لا زال طويلا وفي الوقت الحالي التركيز ينصب على المباراة المقبلة، لقد بدأنا بخطوات جيدة، فزنا بالدرع الخيرية وبأول مباراة في الموسم".

وأوضح "سنخوض دوري أبطال أوروبا وكأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي، ومباريات كل ثلاثة أيام وسنظهر مدى قدرتنا على التقدم أكثر، نحن نتطلع لبذل قصارى جهدنا هذا الموسم لتحقيق أهدافنا مرة أخرى وإضافة الألقاب للنادي".