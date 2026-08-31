ديوكوفيتش يودع من الدور الأول ببطولة كبرى للمرة الأولى منذ 20 عاما

يُقلل هذا الخروج المبكر من فرص ديوكوفيتش، البالغ 39 عاما، في تعزيز رقمه قياسي بالفوز بلقبه الـ25 في البطولات الأربع الكبرى.

خرج الصربي نوفاك ديوكوفيتش من الدور الأول لبطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بخسارته في مباراة ماراثونية تعرض خلالها لوعكة صحيّة أمام الأرجنتيني ماريانو نافوني 6-7 (5-7) و7-5 و6-4 و2-6 و1-6.

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ولم يسبق لديوكوفيتش، المصنف أول عالميا سابقا والخامس حاليا، أن ودّع إحدى بطولات الغراند سلام من الدور الأول منذ 20 عاما، وتحديدا منذ بطولة أستراليا المفتوحة عام 2006.

كما وضعت هذه الخسارة أمام المصنف 49 عالميا، حدا لسلسلة انتصارات ديوكوفيتش في الدور الأول في البطولات الأربع الكبرى التي بلغت 78 فوزا تواليا، وهي سلسلة تعود بدايتها إلى خسارته أمام الأميركي بول غولدشتاين في أستراليا 2006.

ويُقلل هذا الخروج المبكر من فرص ديوكوفيتش، البالغ 39 عاما، في تعزيز رقمه قياسي بالفوز بلقبه الـ25 في البطولات الأربع الكبرى.

وظهر الصربي المتوج بلقب فلاشينغ ميدوز أربع مرات (2011 و2015 و2018 و2023) بصورة متواضعة قبل أسبوعين في مباراته التحضيرية الوحيدة في سينسيناتي، حيث خسر في الدور الأول أيضا في ظل حرارة شديدة.

وقال نافوني، وهو في غمرة سعادته عقب فوزه في أول مواجهة له أمام مثله الأعلى "إنه أمر لا يُصدق، إنه حلم يتحقق، وأعني ذلك بجدية تامة، بنسبة 100%".

وأضاف ابن الـ25 عاما بعدما حسم الفوز قبيل منتصف الليل بقليل إثر مباراة استمرت أربع ساعات و36 دقيقة "هذا الملعب المذهل، وهذه الساحة الأكبر... عليّ الآن أن أستعيد عافيتي. أعتقد أن الساعة تقترب من الثانية عشرة، لذا علينا الخلود للنوم".

في فلاشينغ ميدوز، لم يسبق لديوكوفيتش أن خسر في الدور الأول خلال 19 مشاركة، حيث يعود آخر خروج له من مباراته الافتتاحية في إحدى بطولات الغراند سلام إلى عام 2006 في ملبورن.

وبينما كان متقدما 4-1 في المجموعة الأولى، بدأ الصربي يعاني من إرهاق بدني شديد وعمد إلى وضع الثلج على وجهه مرارا بعد بضعة أشواط فقط.

وعلى الرغم من تناوله لأدوية بقرار من الطاقم الطبي، تقيأ ابن بلغراد عدة مرات. وخسر المجموعة الأولى في شوط فاصل بعدما اصطدمت ضربة أمامية بالشبكة.

استعاد ديوكوفيتش رباطة جأشه، مستغلا إهدار نافوني لشوط إرساله ليتقدم في النتيجة ويعادل بمجموعة لكل منهما.

وتكرر السيناريو نفسه في المجموعة التالية عندما خسر الأرجنتيني إرساله مجددا في لحظة حاسمة، ما سمح لديوكوفيتش بالسيطرة على المباراة.

دفع ثمن جهوده في المجموعة الرابعة، إذ بعدما تقدم بشوطين مقابل شوط واحد، أصيب بتشنجات عضلية قبل أن ينهار تماما، ليخسر 8 أشواط تواليا. واستسلم أخيرا في المجموعة الخامسة.