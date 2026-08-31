رونالدو يصبح الهداف التاريخي للنصر السعودي

أصبح رونالدو الهداف التاريخي لفريق النصر السعودي بعد هدفه في مرمى التعاون، ليرفع رصيده إلى 104 أهداف متجاوزا مهاجم الفريق السابق محمد السهلاوي.

بهدف "صدفة"، وفقا لوصف مدرب التعاون الصربي جاركو لازيتيتش، أصبح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الهدَّاف التاريخي لفريق النصر في الدوري السعودي لكرة القدم بـ104 أهداف متجاوزا مهاجم الفريق السابق محمد السهلاوي (103).

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بهدفه في مرمى التعاون (2-1) وأمام أكثر من 24 ألف متفرج في "الأول بارك"، قاد الـ"دون" فريقه إلى التشبث بالصدارة، بفارق ثلاث نقاط مؤقتا عن القادسية والهلال الذي يواجه الأهلي الثلاثاء في قمة مؤجلة من الأسبوع الثالث.

وحوّلت تسديدة الفرنسي محمد سيماكان اتجاهها بعدما ارتدت من قدم رونالدو إلى الشباك في الدقيقة 50.

وقال البرتغالي، الذي يحتاج إلى هدف إضافي حتى يقاسم السهلاوي (سجل هدفين بقميص التعاون) المركز الرابع للائحة الهدافين التاريخيين للدوري التي يتصدرها السوري عمر السومة (162 هدفا)، إن "ما تحقق هو إنجاز رائع، لكنه ليس لكريستيانو وحده".

تابع "يجب أن أشكر زملائي في الفريق، لولا مساعدتهم كان من المستحيل تحقيق هذا الإنجاز".

وكان لافتا عقب الفوز، إشارة مدرب النصر الاسترالي أنج بوستيكوغلو إلى صعوبة روزنامة الفريق في بداية الموسم، "سبق أن خضت 5 مباريات خلال 15 يوما في مرات قليلة طوال مسيرتي، لكن لم يسبق أن واجهت مثل هذا الجدول في بداية الموسم".

بدوره، أرجع لازيتيتش، مدرب التعاون خسارة فريقه الذي تقدم مبكرا عبر محمد بسام الهرايجي (11) إلى "التراخي" في نهاية الشوط الأول.

وأضاف "في الشوط الثاني جاء الهدف، إن صح التعبير، بالصدفة مع كامل احترامي لجودة كريستيانو".

وفي أبرز مفاجآت الجولة الرابعة، أسقط الخلود في الرس ضيفه الأهلي (3-1)، إذ زاد استقبال الأهداف أثناء البحث عن التسجيل من صعوبة المباراة وفقا لمدرب "الراقي" الهولندي-البوسني مارينو بوشيتش.

وحذا بوشيتش، الذي يواجه الهلال الثلاثاء في الكلاسيكو المؤجل، حذو بوستيكوغلوا منتقدا روزنامة المباريات، "أرحنا بعض اللاعبين بسبب كثافة المباريات، ولم يسبق لي أن شاهدت جدولا بهذا الشكل في حياتي".