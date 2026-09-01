برشلونة يتصدر بعد خماسية في شباك رايو فايكانو

تمكن النادي الكتالوني من تحقيق فوز عريض على رايو فايكانو بخمسة أهداف لهدفين، منفردا بذلك في صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم أمام غريمه التقليدي ريال مدريد بفارق الأهداف.

واصل فريق برشلونة انطلاقته القوية في الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا"، وحقق فوزه الثالث تواليا بعدما اكتسح ضيفه رايو فايكانو بنتيجة 5-2، الإثنين، على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، في ختام منافسات الجولة الثالثة.

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ورفع برشلونة رصيده إلى 9 نقاط لينفرد بصدارة جدول الترتيب بفارق الأهداف أمام غريمه التقليدي ريال مدريد، فيما تجمد رصيد رايو فايكانو عند نقطة واحدة في المركز السادس عشر.

وشهدت المباراة الظهور الأول للاعب المصري حمزة عبد الكريم بقميص برشلونة في "لا ليغا"، بعدما دفع به المدرب الألماني هانز فليك في الدقيقة 86 بديلا للبرازيلي رافينيا، ليواصل اللاعب خطواته الأولى مع الفريق الأول للنادي الكتالوني.

حمزة عبد الكريم في لقاء برشلونة ورايو فايكانو (Getty Images)

وفاجأ رايو فايكانو أصحاب الأرض بهدف التقدم في الدقيقة 12، بعدما حول سيرجيو كاميلو تمريرة ألفارو غارسيا العرضية الأرضية إلى الشباك بلمسة متقنة.

ولم يتأخر برشلونة في الرد، إذ أدرك رافينيا التعادل في الدقيقة 19، بعدما راوغ أحد مدافع رايو فاليكانو بمهارة قبل أن يسدد كرة أرضية قوية داخل الشباك.

ومنح لامين يامال برشلونة التقدم في الدقيقة 21، بعدما أطلق تسديدة مقوسة بقدمه اليسرى من على حدود منطقة الجزاء، استقرت في شباك رايو فاليكانو، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض 2-1.

(Getty Images)

وفي الشوط الثاني، عزز برشلونة تقدمه بهدف ثالث في الدقيقة 51، بعدما أرسل الإنجليزي أنتوني غوردون كرة عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء، حاول مدافع رايو فايكانو الفرنسي فلوريان ليجون إبعادها، لكنه أسكنها بالخطأ في مرماه.

وقلص رايو فايكانو الفارق في الدقيقة 59 عن طريق سيرجيو كاميلو، الذي ارتقى لركلة ركنية من الجهة اليمنى وحولها برأسه ببراعة إلى داخل شباك برشلونة.

وعاد رافينيا للتسجيل في الدقيقة 71، مستفيدا من تمريرة رائعة بالكعب من غوردون، ليضع الكرة بتسديدة أرضية في الشباك، معيدا الفارق إلى هدفين.

واختتم يامال مهرجان الأهداف في الدقيقة 90، بعدما تلقى تمريرة الألماني كريم أديمي خارج منطقة الجزاء، قبل أن يطلق تسديدة أرضية متقنة سكنت الشباك، معززا انتصار برشلونة الكبير.

(Getty Images)

وبهذا الفوز، واصل برشلونة بدايته المثالية للموسم محققا العلامة الكاملة بعد 3 جولات، فيما واصل رايو فايكانو نتائجه المتواضعة.