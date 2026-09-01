هل ينجح أرسنال وسيتي بضم ألفاريز وفرنانديز بالرمق الأخير من سوق الانتقالات؟

تتجه الأنظار إلى الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الإنجليزي، مع سعي مانشستر سيتي لضم إنزو فرنانديز من تشيلسي، وأرسنال للتعاقد مع جوليان ألفاريز من أتلتيكو مدريد، وسط سباق محموم لتدعيم الصفوف من أندية مختلفة قبل إغلاق السوق.

ألفاريز في مواجهة أرسنال في دوري أبطال أوروبا، أيار 2026 (Getty Images)

يأمل مانشستر سيتي أن يحسم صفقة ضخمة في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا، عبر ضم الأرجنتيني إنزو فرنانديسزمن تشيلسي، فيما يضع أرسنال، بطل الدوري الممتاز، الأرجنتيني الآخر جوليان ألفاريز نصب عينيه.

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مع عدم قدرة أندية الدوري الإنجليزي الممتاز على التعاقد مع لاعبين جدد حتى كانون الثاني/ يناير، بعد حلول الموعد النهائي الثلاثاء عند الساعة 22:00 بتوقيت غرينتيش، سيكون سيتي وأرسنال وغيرهما أمام فرصة أخيرة لتعزيز الصفوف حتى الشتاء المقبل.

ويتصدر الإنفاق المحموم في اللحظات الأخيرة المشهد، إذ يحاول سيتي أخيرا حسم صفقة لاعب وسط تشيلسي فرنانديز.

ويقيّم تشلسي لاعبه الأرجنتيني بقرابة 120 مليون جنيه إسترليني (162 مليون دولار)، لكن سيتي لم يصل في عروضه حتى الآن إلى هذا المبلغ الكبير.

ماريسكا وفيرنانديز خلال فترتهما معا في تشيلسي، 2025 (Getty Images)

ويرغب ماريسكا في ضم اللاعب الأرجنتيني بعدما باع النادي مؤخرا لاعب الوسط المؤثر رودري، بطل كأس العالم 2026 مع المنتخب الإسباني، إلى برشلونة، إلى جانب رحيل البرتغالي برناردو سيلفا، والإسباني الآخر نيكو غونزاليز، والهولندي تيجاني رايندرز.

واستبعد المدرب الإسباني الجديد لتشيلسي تشابي ألونسو بطل مونديال قطر 2022 من تشكيلته في المباراتين الأخيرتين، في ظل التكهنات المتزايدة بشأن انتقاله المحتمل إلى ملعب الاتحاد.

كما يُتوقع أن يعلن سيتي التعاقد مع لاعب الوسط السنغالي إليمان ندياي من إيفرتون، في صفقة تبلغ قيمتها 65 مليون جنيه إسترليني.

وارتبط اسم توتنهام بندياي أيضا، لكن يبدو أن سيتي فاز بسباق التعاقد مع اللاعب البالغ 26 عاما.

ويمكن لأرسنال أن يحدث ضجة كبيرة إذا نجح في ضم المهاجم الأرجنتيني ألفاريز.

وتفيد التقارير بأن ألفاريز يفضل الانتقال إلى برشلونة، لكن في ظل عدم رغبة أتلتيكو مدريد في بيعه إلى أحد منافسيه في الدوري الإسباني، فقد يقتنع بقبول عرض من أرسنال بقيمة 128 مليون جنيه إسترليني.

رسالة نوايا

وغاب ألفاريز عن حصص تدريبية عدة، كما لم يكن ضمن تشكيلة أتلتيكو التي تغلبت على إشبيلية في نهاية الأسبوع الماضي.

وسيشكل التعاقد مع النجم السابق لمانشستر سيتي رسالة نوايا قوية من أرسنال، الذي يسعى إلى إحراز لقبين متتاليين في الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ ثلاثينات القرن الماضي.

وفي المقابل، يستعد مهاجم أرسنال إيثان نوانيري للانتقال إلى بوروسيا دورتموند الألماني على سبيل الإعارة لموسم كامل.

وخطف ليفربول الأضواء، الإثنين، بحسمه التعاقد مع المهاجم الفرنسي برادلي باركولا، بعدما دفع 123 مليون جنيه إسترليني لضمه من باريس سان جيرمان.

باركولا في "أنفيلد"، 31 آب/ أغسطس 2026 (Getty Images)

لكن مدرب "ريدز" الإسباني أندوني إيراولا لا يزال يبحث عن جناح إضافي، مع تأقلم الفريق مع الحياة بعد الهداف المصري محمد صلاح، الذي انضم إلى طرابزون سبور في آب/ أغسطس بعد إنهاء مسيرته الحافلة في "أنفيلد".

ويضع إيراولا على قائمته السنغالي إسماعيلا سار من كريستال بالاس، والغامبي يانكوبا مينتيه من برايتون.

وفي حال تعاقد ليفربول مع أحد هذين الهدفين، فقد يمهد ذلك الطريق أمام رحيل المهاجم الهولندي كودي غاكبو عن "أنفيلد"، في ظل اهتمام من مانشستر سيتي وتوتنهام.

ومن المقرر أن يغادر هارفي إليوت ليفربول، مع اقترابه من الانتقال إلى فالنسيا الإسباني على سبيل الإعارة، بعدما جاءت فترته مع أستون فيلا الموسم الماضي مخيبة للآمال.

ويرغب توتنهام في ضم الجناح الأوكراني لتشيلسي ميخايلو مودريك على سبيل الإعارة، بعد فشله في التعاقد مع ندياي.

كما يستعد جناح مانشستر سيتي جاك غريليش للعودة إلى إيفرتون على سبيل الإعارة، بعدما أمضى الموسم الماضي أيضا مع فريق المدرب الإسكتلندي ديفيد مويس.

وفقد غريليش مكانته في سيتي خلال العامين الماضيين، لكنه ترك انطباعا جيدا مع إيفرتون قبل أن يتعرض لإصابة في القدم أنهت موسمه في كانون الثاني/ يناير.

ويبدو إيفرتون مرشحا بقوة أيضا للتعاقد مع المهاجم الأميركي فولارين بالوغون من موناكو، في صفقة تبلغ قيمتها 40 مليون جنيه إسترليني.

ومن المنتظر أن ينضم المهاجم الألماني لنيوكاسل نيكولاس فولتيماده إلى يوفنتوس الإيطالي على سبيل الإعارة.