إنفاق تاريخي في الميركاتو الصيفي بلغ 9.89 مليارات دولار

سجّلت أندية كرة القدم رقما قياسيا في الإنفاق على الانتقالات الدولية للاعبين الرجال خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعدما تجاوزت الرسوم 9.89 مليارات دولار، وفق "فيفا"، وتصدرت الأندية الإنجليزية الإنفاق بـ3.02 مليارات دولار، فيما تجاوز عدد الصفقات عالميا 12,500 صفقة.

إنزو فرنانديز، أغلى لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي بانتقاله من تشيلسي إلى مانشستر سيتي لقاء 125 مليون إسترليني (Getty Images)

أنفقت أندية كرة القدم أكثر من 9.89 مليار دولار على رسوم الانتقالات الدولية للرجال هذا الصيف، وهو أعلى رقم يُسجل على الإطلاق لفترة انتقالات منتصف العام، وفق ما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الخميس.

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ووفقا لأحدث تقرير صدر عن "فيفا" في شأن الانتقالات الدولية، فقد أنجزت أكثر من 12,500 ألف صفقة انتقال حول العالم، وهو رقم قياسي أيضا، مقابل 11,863 ألف صفقة في العام الماضي.

وهيمنت الأندية الإنجليزية مجددا على سوق الإنفاق، إذ استثمرت أكثر من 3.02 مليارات دولار في رسوم انتقال اللاعبين الأجانب.

ويُعد هذا المبلغ أقل بكثير من الرقم القياسي الذي سجله الدوري الإنجليزي الممتاز، البالغ 4.7 مليارات دولار والذي ذكرته وسائل الإعلام المحلية، والذي يشمل أيضا صفقات انتقال اللاعبين بين الأندية الإنجليزية.

واحتلت الأندية الإيطالية المرتبة الثانية بـ 1.1 مليار دولار، تلتها الإسبانية (940 مليون دولار)، ثم الألمانية (904 ملايين دولار)، وأخيرا الفرنسية (641 مليون دولار).

وحققت الأندية الفرنسية أعلى إيرادات من الانتقالات، إذ بلغت 1.7 مليار دولار. فيما جمعت الأندية الإنجليزية 1.43 مليار دولار، متقدمة على ألمانيا (1.02 مليار دولار)، وإسبانيا (773 مليون دولار)، والبرتغال (642 مليون دولار).

وأفاد "فيفا" بأن كأس العالم 2026 كان له أثر كبير في سوق الانتقالات، بعدما بلغت قيمة انتقالات اللاعبين المشاركين في البطولة أكثر من 3.3 مليارات دولار.

وانتقل 267 لاعبا من 47 جنسية مختلفة بين حزيران/ يونيو، وأيلول/ سبتمبر.

كما سجلت كرة القدم النسائية أرقاما قياسية جديدة في كل من الإنفاق على الانتقالات ونشاطها.

وأفاد فيفا بتسجيل 1,406 صفقة انتقال دولية في كرة القدم النسائية الاحترافية، بزيادة قدرها 19.2% عن الرقم القياسي السابق.

وتضاعف الإنفاق على رسوم الانتقالات الدولية أكثر من مرتين مقارنة بفترة الانتقالات المماثلة في عام 2025، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 28.6 مليون دولار.

وتصدرت الأندية الإنجليزية قائمة الأندية النسائية من حيث الإنفاق على الانتقالات بـ 8 ملايين دولار، متقدمة على إسبانيا (6.6 ملايين دولار)، وألمانيا (4.9 ملايين دولار)، والولايات المتحدة (2.9 مليون دولار)، وإيطاليا (2.1 مليون دولار).

وحصلت الأندية السويدية على أعلى قيمة لرسوم الانتقالات بواقع 4.2 ملايين دولار، متقدمة بفارق طفيف على الأندية الإنجليزية (4 ملايين دولار)، فيما حصلت أندية فرنسا وألمانيا على 3.6 ملايين دولار لكل منهما.

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