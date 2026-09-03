الدوري الإنجليزي: قمة أرسنال وتشيلسي تتصدر مواجهات الجولة الثالثة

قمة مرتقبة بين أرسنال وتشيلسي يوم الأحد المقبل في أبرز مواجهات الجولة الثالثة، التي تأتي بعد انطلاقة مثيرة شهدت تألق عدد من كبار المسابقة، إلى جانب مفاجآت.

تتباين طموحات أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مع الدخول في منافسات الجولة الثالثة من المسابقة، ما بين من يسعى لتعزيز الصدارة، وتأمين مشوار الانتصارات في رحلة الدفاع عن اللقب مثل أرسنال، بالتوازي مع مانشستر سيتي، الراغب هو الآخر في استكمال سلسلة انتصاراته وعروضه الجيدة، وتشيلسي الذي يسير بخطى ثابتة، وبين من يتحسس طريقه صوب الانتصار الأول من أجل الخروج من دوامة النتائج السلبية، مثل ليفربول، الذي اكتفى بتعادلين في أول جولتين.

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ويمكن أن تجيب الجولة، التي تنطلق غدا الجمعة وتستمر حتى الأحد، عن بعض التساؤلات حول مدى إمكانية استمرار بعض أصحاب المفاجآت في تقديم العروض المميزة، مثل هال سيتي الصاعد من الدرجة الأولى ويزاحم الكبار على الصدارة بانتصارين متتاليين في أول جولتين.

لكن التركيز سيكون منصبا على ملعب "الإمارات"، الأحد، لمتابعة القمة المرتقبة بين أرسنال وتشيلسي، في أبرز مواجهات الجولة الثالثة، التي تأتي بعد انطلاقة مثيرة شهدت تألق عدد من كبار المسابقة، إلى جانب مفاجآت.

ويدخل أرسنال، حامل اللقب، المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق العلامة الكاملة في أول جولتين، حيث استهل حملة الدفاع عن لقبه بالفوز على كوفنتري سيتي 3-0، قبل أن يتغلب خارج ملعبه على أستون فيلا 1-0 بتوقيع بوكايو ساكا.

وأظهر أرسنال منذ البداية قدرته على تحقيق الانتصارات حتى عندما لا يقدم أفضل مستوياته الهجومية، مستفيدا من صلابة دفاعية كانت من أبرز أسلحته خلال الموسم الماضي. ويأمل المدرب ميكيل أرتيتا في مواصلة الانطلاقة المثالية، خاصة أن الفوز على تشيلسي سيمنح الفريق دفعة معنوية مهمة في سباق مبكر على صدارة المسابقة.

في المقابل، يعيش تشيلسي بداية واعدة تحت قيادة مدربه الإسباني تشابي ألونسو، بعدما حقق انتصارين متتاليين. وفاز الفريق في الجولة الأولى على فولهام 3-2، ثم قدم عرضا هجوميا قويا وتغلب على برايتون 4-3، ليحصد ست نقاط ويؤكد أنه سيكون طرفا جديا في المنافسة هذا الموسم.

وتحمل القمة أهمية إضافية في ظل المواجهة الفنية بين أرتيتا وألونسو، إلى جانب امتلاك الفريقين مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على صناعة الفارق، وفي مقدمتهم ساكا من جانب أرسنال وكول بالمر من تشيلسي. كما أن الانطلاقة المثالية للفريقين تجعل المباراة فرصة مبكرة لأحدهما للانفراد بالتفوق في سباق القمة.

وخارج الخطوط ستكون المواجهة ذات طابع خاص، إذ أن أرتيتا وألونسو تشاركا بداية مشوارهما كلاعبين، وتربطهما صداقة قوية، لكنها قد تتنحى جانبا في هذه المواجهة المرتقبة التي يسعى كل طرف فيها لإثبات أفضليته.

ولا يقتصر الصراع على القمة على أرسنال وتشيلسي، إذ حقق مانشستر سيتي أيضا ست نقاط من مباراتيه الأوليين، بعدما تغلب على بورنموث ثم سحق كريستال بالاس 4-1، ليعتلي صدارة الترتيب بفارق الأهداف. ويبحث سيتي أمام كوفنتري سيتي عن مواصلة انتصاراته وتأكيد قدرته على المنافسة بقوة في الموسم الأول بعد رحيل المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

أما هال سيتي، فكان أحد أبرز مفاجآت البداية، بعدما حقق انتصارين متتاليين، من بينهما الفوز المفاجئ على مانشستر يونايتد، ليحتل موقعا متقدما في جدول الترتيب. وسيكون أمام أستون فيلا فرصة لإيقاف انطلاقته عندما يلتقي الفريقان في الجولة الثالثة، في الوقت الذي يبحث فيه فيلا عن أول نقاطه بعدما خسر أول مباراتين أمام برايتون وأرسنال دون أن يسجل أي هدف.

ويأمل مانشستر يونايتد في مواصلة صحوته عندما يحل ضيفا على إيفرتون الأحد، بعدما استعاد توازنه بفوز كبير 5-2 على إبسويتش تاون في الجولة الثانية، في مباراة تألق خلالها القائد برونو فيرنانديز وسجل ثلاثة أهداف.

أما ليفربول، فيخوض اختبارا خارج ملعبه أمام إبسويتش تاون، بحثا عن انتصاره الأول في المسابقة، بعدما اكتفى بالتعادل في أول جولتين أمام نيوكاسل يونايتد ونوتنغهام فورست بنتيجة واحدة هي 2-2. وتضع البداية الفريق تحت ضغط مبكر، خاصة في ظل الآمال الكبيرة المعلقة على المدرب أندوني إيراولا والتعاقدات الجديدة.

وفي بقية مواجهات السبت، يلتقي نيوكاسل مع بورنموث، وبرينتفورد مع سندرلاند، ونوتنغهام فورست مع توتنهام، ومانشستر سيتي مع كوفنتري سيتي، وفولهام مع كريستال بالاس، وبرايتون مع ليدز يونايتد، بينما يستضيف هال سيتي فريق أستون فيلا.

وتختتم الجولة الأحد بمواجهتي إيفرتون ومانشستر يونايتد، وأرسنال وتشيلسي، لتبقى القمة اللندنية الاختبار الأبرز في جولة قد تعيد رسم ملامح المنافسة على الصدارة مبكرا.