المغربي أوناحي يعود إلى باناثينايكوس اليوناني

أعلن نادي باناثينايكوس اليوناني عن عودة المغربي عز الدين أوناحي بفيديو نُشر على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، مصحوبًا برسالة مؤثرة: "عاد السحر".

أعلن نادي باناثينايكوس اليوناني رسميًا عودة المغربي عز الدين أوناحي. بعد موسم ناجح مع جيرونا الإسباني.

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وغادر لاعب الوسط المغربي النادي الإسباني، بعد أن سعى أياكس الهولندي لضمه، حيث سيعود في نهاية المطاف إلى اليونان، والأهم إلى فريق يعرفه جيدًا، إذ ستكون بمثابة عودة إلى الديار بالنسبة لأوناحي، الذي غادر باناثينايكوس قبل عام واحد فقط.

وأعلن النادي اليوناني عن عودته بفيديو نُشر على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، مصحوبًا برسالة مؤثرة: "عاد السحر".

وبعد فترة رائعة قضاها في جيرونا، سيعود أوناحي إلى بيئة مألوفة. ومن المؤكد أن هذا سيسعد جماهير النادي اليوناني، الذين اختاروه كأفضل لاعب في الموسم 2024-2025.

ولعب أوناحي بقميص باناثينايكوس منذ بداية موسم 2024-2025 على سبيل الإعارة من مارسيليا الفرنسي، قبل أن ينتقل في صيف العام الماضي إلى جيرونا الإسباني.

وبقميص النادي اليوناني لعب أوناحي 37 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 7 أخرى.