صراع "فيفا" و"يويفا" يتصاعد.. اتهامات بـ"حملة تشويه" ضد إنفانتينو

تصاعد الخلاف بين الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم، بعدما اتهم "فيفا" نظيره "يويفا" بشن "حملة تشويه"، والسعي للحصول على وثائق سرية بشأن خطة بيع حصص استثمارية في كأس العالم، التي تراجع عنها "فيفا" لاحقا تحت ضغط الانتقادات.

اتهم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نظيره الأوروبي "يويفا" بشن "حملة تشويه" و"تحقيقات استقصائية" بعدما طلب الأخير من قضاة أميركيين إجباره على تسليم وثائق تتعلق بخطته الاستثمارية الفاشلة لكأس العالم.

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وأثارت خطة "فيفا" المثيرة للجدل لبيع حصص في كأس العالم إلى مستثمرين، والتي كُشف عنها في تموز/ يوليو، ردود فعل غاضبة في أوساط كرة القدم، إذ هدد "يويفا" بمقاطعة كأس العالم ما لم تُلغَ الخطة.

وفي الحين الذي سارع فيه "فيفا" إلى إلغاء الخطة استجابة لردود الفعل الغاضبة، يستعد "يويفا" الآن لاتخاذ إجراءات قانونية محتملة ضد رئيس الهيئة الكروية الأعلى، السويسري-الإيطالي جياني إنفانتينو، بتهمة "سوء الإدارة الجنائية".

وفي الأسبوع الماضي، قدّم "يويفا" طلبات في ثلاث ولايات أميركية للكشف عن الوثائق المتعلقة بالخطة من "فيفا" وشركائه، بما في ذلك شركة "ثرايف كابيتال" التابعة لجوشوا كوشنر المستثمر الرئيس المحتمل.

وإذا نجح "يويفا" في الحصول على الوثائق، فقد صرح بأنه يعتزم رفع دعوى قضائية في سويسرا، مؤكدا أنه تلقى تأكيدات بأن القضية ستستوفي الشروط اللازمة للنظر فيها أمام محكمة سويسرية.

لكن الاتحاد الدولي ردّ طالبا من القضاة الأميركيين الإذن بالطعن في طلبات نظيره الأوروبي.

وجاء في ملفات "فيفا": "مع أن هذه الطلبات تُصاغ على هيئة مرافعات قانونية مع عناوين وأرقام ملفات، إلّا أنها ليست سوى بيانات صحافية تدعم حملة التشويه التي يشنها ’يويفا’ ضد ’فيفا’ وقيادته".

وتشير الملفات إلى أن "يويفا" لا يملك الحق في طلب وثائق الاتحاد الدولي الداخلية؛ لعدم وجود أي دعاوى جنائية قائمة في سويسرا أو غيرها.

وحتى لو وُجدت مثل هذه الدعاوى، فإن الاتحاد الأوروبي، بحسب الملفات، لن يكون له صفة قانونية لعدم تكبده أي خسائر مالية.

كما يتهم الاتحاد الدولي نظيره الأوروبي بتجاوز المحاكم السويسرية بطريقة غير قانونية، واللجوء مباشرة إلى المحاكم الأميركية.

وتؤكد الملفات أن الكشف عن هذه الوثائق، بما فيها المراسلات التي تشمل إنفانتينو وغيره من موظفي "فيفا" ومستشاريها المذكورين، "سيُهدد مصالح ’فيفا’ تهديدا مباشرا ويكشف معلومات حساسة وسرية".

ولم يُخفِ الاتحاد الأوروبي رغبته في إقالة إنفانتينو، الذي كان يأمل في إعادة انتخابه بالتزكية لولاية رابعة وأخيرة في آذار/ مارس المقبل، بعد نجاحه الباهر في مونديال 2026.

وفي وقت كان "يويفا" أشد المنتقدين، إذ وصف اقتراحه بأنه "صفقة مشبوهة وغامضة تُبرم في الكواليس"، حظي إنفانتينو بدعم قوي من اتحاد أميركا الشمالية والوسطى لكرة القدم (كونكاكاف)، والاتحاد الآسيوي.

ويُنظر إلى رئيس الكونكاكاف، الكندي فيكتور مونتاغلياني، على نطاق واسع باعتباره المنافس الأبرز لإنفانتينو، فيما استبعد رئيس "يويفا"، السلوفيني ألكسندر تشيفرين، نفسه من المنافسة.

وواصلت الاتحادات القارية الثلاثة الضغط، وتعاونت في صياغة رسالة مشتركة شديدة اللهجة صدرت في وقت سابق من الشهر الماضي، جاء فيها "القيادة في كرة القدم ليست امتلاكا؛ إنها لا تتعلق باحتكار السلطة أو المطالبة بها".

وأضاف "يويفا": "يجب أن يُدار ’فيفا’ مرة أخرى كمؤسسة تخدم كرة القدم، لا كأداة للسلطة الفردية".

وفي المقابل، نفى الاتحاد الدولي هذه الادعاءات مرارا وتكرارا.

وجاء في أحد ملفات "فيفا": "يمثل هذا الطلب خطوة أخرى في حملة التشويه التي يشنها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ’ويفا’ ضد ’فيفا’ وقيادته".