إنريكي يمدد عقده مع باريس سان جيرمان حتى 2030

أعلن باريس سان جيرمان الفرنسي تمديد عقد مدربه الإسباني لويس إنريكي حتى عام 2030 بعدما كان من المقرر أن ينتهي في نهاية هذا الموسم.

مدّد المدرب الإسباني لويس إنريكي عقده مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي حتى عام 2030، وفقا لما أعلنه بطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الموسمين الماضيين الجمعة.

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وأعلن النادي الباريسي عن تمديد عقد مدربه الذي كان ينتهي عقده السابق في نهاية هذا الموسم، قبيل انطلاق مباراته في الدوري المحلي أمام موناكو، شأنه شأن اللاعبين الإسباني فابيان رويس حتى عام 2028، مع خيار التمديد لعام إضافي، والإكوادوري ويليان باتشو والبرتغالي جواو نيفيش حتى عام 2031.

وبعد تقديم الصفقات الجديدة على ملعب "بارك دي برانس"، ماغنيس أكليوش والإسباني فيران توريس ولوكا دينيي والبلجيكي ميكا غودتس والإيطالي أليساندرو لونغوني، أعلن حامل لقب "ليغ 1" تمديد عقود مدربه الإسباني وعدد من ركائزه الأساسية وهم رويس (حتى 2028) وباتشو ونيفيش، إضافة إلى البرازيلي لوكاس بيرالدو وسيني مايولو (جميعهم حتى 2031).

وقال رئيس سان جيرمان القطري ناصر الخليفي في بيان "إنهم يمثلون حاضر ومستقبل مشروع نادينا. نسعى معا إلى البناء على المدى الطويل، والبقاء أوفياء لقيمنا، ومواصلة كتابة قصة يمكن لمشجعينا أن يفخروا بها".

وحظي إنريكي، برفقة اللاعبين الخمسة المُتوّجين بدوري أبطال أوروبا، باستقبال حماسي من جماهير الفريق على أرض الملعب عند الإعلان عن تجديد العقود.

وكان المدرب السابق لبرشلونة ومنتخب إسبانيا قد تولى تدريب سان جيرمان منذ صيف 2023، من أجل قيادته لإحراز لقب أول له طال انتظاره في المسابقة الأوروبية الأمجد.

ونجح في تحقيق ذلك بعد فوز ساحق على إنتر ميلان الإيطالي 5-0 في نهائي نسخة 2025، قبل أن يدافع بنجاح عن لقبه بفوزه على أرسنال الإنجليزي بركلات الترجيح في أيار/ مايو.

كما أحرز نادي العاصمة ثلاثة ألقاب في الدوري الفرنسي، ولقبين في كأس فرنسا، منذ أن خلف إنريكي المدرب كريستوف غالتييه على رأس الجهاز الفني.