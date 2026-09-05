سيتي ينتصر بصعوبة وبايرن يتعثر وأتلتيكو ينهزم بثلاثية

واصل مانشستر سيتي بدايته المثالية للموسم الجديد بإدراكه الفوز الثالث في ثلاث مباريات، منتصرا بهدف يتيم من تسجيل نجمه إيرلينغ هالاند، وبايرن يقغ في فخ التعادل السلبي، في حين مُني أتلتيكو مدريد بخسارة ثقيلة أمام بلباو بثلاثية دون مقابل.

حافظ المهاجم الدولي النرويجي، إيرلينغ هالاند، على البداية المثالية لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز بتسجيله هدف الفوز غير المقنع على كوفنتري سيتي الصاعد حديثا 1-0 السبت على ملعب الاتحاد في المرحلة الثالثة.

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ودفع ماريسكا بالوافدين الجديدين، الأرجنتيني إنزو فرنانديز والسنغالي إليمان ندياي، بعد اكتمال انتقالهما ضمن إنفاق قياسي بلغ 460 مليون جنيه إسترليني (622 مليون دولار) في سوق الانتقالات، لإعادة تجديد تشكيلة سيتي عقب عقد كامل قضاه بيب غوارديولا على رأس الجهاز الفني.

وبدأ عهد ماريسكا بثلاثة انتصارات متتالية في الدوري الممتاز، لكنّ الأداء كان بعيدا عن الكمال، إذ احتاج أصحاب الأرض إلى تصديين متأخرين من حارس مرماهم الدولي الإيطالي، جيانلويجي دوناروما، كي يحرموا كوفنتري من أول نقطة له في دوري الأضواء منذ 25 عاما.

وأثبتت رأسية هالاند في منتصف الشوط الأول أنها الهدف الحاسم، مسجلا هدفه الثالث في العدد نفسه من المباريات هذا الموسم.

وكان كوفنتري قد فشل في تسجيل أي هدف خلال ثلاث هزائم متتالية، مع عودته إلى دوري الأضواء بعد غياب ربع قرن.

ومع ذلك، كاد فريق فرانك لامبارد أن يكسر هذا الصيام مبكرا بفضل هدية من دوناروما، حين فشل الحارس العملاق في السيطرة على تمريرة خلفية، قبل أن يتدارك الموقف ويبعد الكرة من على خط مرماه بفارق سنتيمترات قليلة.

كما أهدر النيجيري تايوو أونييي وجاك رودوني فرصتين سانحتين لمنح الضيوف التقدم، قبل أن يبدأ سيتي في إيجاد إيقاعه.

وسدد شرقي كرة ارتطمت بالقائم، قبل أن يسهم فرنانديز في الهدف الافتتاحي عندما مرر الكرة إلى سيمينيو المنطلق على الجهة اليمنى، ليرفعها الأخير عرضية متقنة حوّلها هالاند برأسه إلى الشباك عند القائم البعيد.

وحرم كارل راشورث المهاجم النرويجي من تسجيل هدف ثان قبل الاستراحة، لكن سيتي فشل في البناء على أفضليته وبقي متشبثا بالنقاط الثلاث حتى النهاية.

واضطر دوناروما إلى القيام بتصديين كبيرين أمام الفرنسي التشادي لوم تشاونا، وإيليس سيمز ليمنع هدف التعادل ولحظة تاريخية لكوفنتري.

ومع ذلك، ورغم الهزيمة الجديدة، خرج لامبارد بالكثير من المؤشرات الإيجابية التي تؤكد قدرة كوفنتري على المنافسة مجددا بين الكبار.

وانفرد سيتي بصدارة الترتيب مؤقتا قبل مواجهة أرسنال حامل اللقب مع تشيلسي، غدا الأحد.

بايرن يتقاسم النقاط مع شالكة

استحوذ بايرن ميونيخ على الكرة معظم الوقت، لكنه عانى في صناعة فرص واضحة، في ظل صمود شالكة الذي تراجع للدفاع بصلابة ليحصد أول نقطة له هذا الموسم.

وسنحت فرصة ممتازة للويز دياز في الدقيقة 54، عندما انفرد بالحارس لوريس كاريوس المتقدم، لكن محاولة المهاجم الكولومبي من فوق الحارس كانت ضعيفة، ليتمكن روبن غوزينس من إبعاد الكرة من على خط المرمى.

وجاءت أخطر فرص بايرن في المباراة قرب النهاية، عندما أطلق هاري كاين تسديدة قوية من مسافة بعيدة، إلا أن حارس ليفربول الإنجليزي السابق تألق في التصدي لها، وقفز عاليا ليبعد الكرة إلى بر الأمان.

وكان شالكة قد فشل في أن يحصد أي نقطة أمام العملاق البافاري منذ تسع سنوات، خلال سلسلة من اثنتي عشرة هزيمة متتالية.

وهذا هو أول تعادل للفريق البافاري من دون أهداف منذ شباط/ فبراير 2025.

بلباو يكتسح أتلتيكو مدريد بثلاثية

ألحق فريق أتلتيك بلباو الهزيمة الأولى بضيفه أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا"، بعدما تغلب عليه بثلاثة أهداف دون رد، السبت، على ملعب "سان ماميس" ضمن منافسات الجولة الرابعة للمسابقة.

فرض أتلتيكو مدريد سيطرته على مجريات الشوط الأول إلا أنه فشل في ترجمة أفضليته إلى أهداف، قبل أن يتلقى ضربة قوية مع بداية الشوط الثاني، باستقباله هدفين في غضون دقيقتين.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة 46 عن طريق نيكو ويليامز، إثر هجمة سريعة أنهاها بتسديدة هزت شباك الأتلتي، قبل أن يضاعف الجناح روبرت نافارو تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 48 بالطريقة ذاتها، مستغلا ارتباكا في دفاع الضيوف.

وشارك المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز بديلا بعد مرور ساعة من اللعب في محاولة لإنقاذ أتلتيكو مدريد من مأزقه، وسط صيحات استهجان من جماهير فريقه.

وحصل ألفاريز على فرصة لتقليص الفارق، لكن حارس أتلتيك بلباو أوناي سيمون تألق في التصدي لتسديدته الخطيرة بالدقيقة 71.

ولم يكتف أصحاب الأرض بثنائيتهم، بل واصلوا ضغطهم الهجومي، وتمكن أويهان سانسيت من تسجيل الهدف الثالث في اللحظات الأخيرة ليشعل مدرجات "سان ماميس" ويؤكد انتصار فريقه بثلاثية نظيفة.