بيتيس يلحق بريال مدريد الهزيمة الأولى في الدوري ويهدد صدارته

تلقى ريال مدريد هزيمته الأولى بعد ثلاثة انتصارات متتالية ليتوقف رصيده عند تسع نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف برشلونة المتصدر.

تلقى ريال مدريد الهزيمة الأولى في الموسم الحالي وسقط أمام مضيفه ريال بيتيس 0-1 مساء الجمعة في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وسيطر التعادل السلبي على نتيجة المباراة حتى الدقيقة 81 حين خطف تروي باروت هدف الفوز القاتل لبيتيس.

وبدا أن النادي الملكي في طريقه لاقتناص تعادلا مثيرا حين أحرز الوافد الجديد كارلوس إسبي هدفا قبل ثلاث دقائق من النهاية، لكن الحكم ألغى الهدف بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار).

وفي الوقت بدل الضائع للمباراة احتسب الحكم ضربة جزاء لصالح ريال مدريد لكن القناص الفرنسي كيليان مبابي أهدرها.

وتلقى ريال مدريد هزيمته الأولى بعد ثلاثة انتصارات متتالية ليتوقف رصيده عند تسع نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف برشلونة المتصدر، والذي سيكون بوسعه الابتعاد بالصدارة عبر مواجهته أمام مضيفه فالنسيا مساء الاحد، كما رفع بيتيس رصيده إلى تسع نقاط أيضا.

بدأ ريال مدريد المباراة بضغط هجومي، وكاد فينيسيوس جونيور أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 16 بعدما وضعه أردا جولر أمام مرمى خالٍ، لكنه سدد في القائم.

ورد بيتيس بمحاولات عن طريق أنتوني، بينما تألق حارس مرماه ألفارو فاليس في التصدي لعدة فرص خطيرة، أبرزها رأسية دين هويسن في الدقيقة 11 وتسديدة جود بيلينغهام في الدقيقة 45، كما تصدى دفاع بيتيس لمحاولة من كيليان مبابي.

وتعرض دييغو يورينتي لإصابة بعد اصطدام قوي مع مارك روكا في الدقيقة 36، ليغادر الملعب ويشارك مارك بارترا بدلا منه.

وفي بداية الشوط الثاني، اقترب مبابي من التسجيل في الدقيقة 48 بتسديدة مرت بجوار القائم، قبل أن يواصل ريال مدريد ضغطه، لكن دون أن ينجح في هز الشباك.

وافتتح بيتيس التسجيل في الدقيقة 81 عن طريق الإيرلندي تروي باروت، بعدما تصدى تيبو كورتوا لرأسية ناتان من ركلة ركنية، لكن باروت تابع الكرة المرتدة وأسكنها الشباك.

وكاد ريال مدريد أن يدرك التعادل، لكن فاليس تألق مجددا في التصدي لمحاولة خطيرة من مبابي في الدقيقة 82.

وفي الدقيقة 87 سجل البديل كارلوس إسبّي هدف التعادل لريال مدريد بطريقة رائعة بعد عرضية من فينيسيوس، لكن الحكم ألغاه بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 93 احتسب الحكم ركلة جزاء لريال مدريد بعد عرقلة ناتان لفينيسيوس داخل المنطقة، لكن مبابي أهدرها بعدما تصدى فاليس لتسديدته، لتنتهي المباراة بفوز بيتيس بهدف دون رد.