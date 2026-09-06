إنفانتينو يترشح لولاية جديدة في ظل تصاعد الخلاف مع "يويفا"

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن رئيسه جياني إنفانتينو ماضٍ في الترشح لمنصب الرئاسة لولاية أخرى، على رغم الضغوطات المحيطة به والمتمثلة بمطالبات باستقالته من عدة اتحادات كروية، على رأسها "يويفا"، فضلا عن سحب اتحادات عديدة دعمها له.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الأحد، أن رئيسه السويسري جيياني إنفانتينو سيترشح لإعادة انتخابه لولاية جديدة، خلال اجتماع الجمعية العمومية المقرر عقده في العاصمة المغربية الرباط في 18 آذار/ مارس المقبل.

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ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن "فيفا" قوله في بيان: "أعلن رئيس ’فيفا’ في نيسان/ أبريل الماضي أنه سيترشح لإعادة انتخابه في عام 2027".

وأضاف البيان: "بالطبع، لم يتغير شيء، السيد إنفانتينو سيترشح لإعادة انتخابه".

ويأتي تأكيد "فيفا" حول ترشح إنفانتينو لولاية جديدة في ظل أزمة متصاعدة مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، على خلفية خطة لبيع حصص في بعض مسابقات الاتحاد الدولي، بما فيها كأس العالم، لمستثمرين خارجيين عقب مونديال 2026.

وأثارت الخطة غضبا وانتقادات واسعة تجاه إنفانتينو، فيما هدد "يويفا" بمقاطعة جميع مسابقات "فيفا"، بما في ذلك كأس العالم، على خلفية الخلاف بشأن الخطة.

ويشغل إنفانتينو، البالغ من العمر 56 عاما، منصب رئيس "فيفا" منذ عام 2016، وتنص لوائح الاتحاد الدولي على ألا يتولى الرئيس المنصب لأكثر من 4 ولايات، ما يعني أن إعادة انتخابه ستبقيه في الرئاسة حتى عام 2031.

وفي الأسبوع الماضي، قدم "يويفا" أوراقا قانونية في الولايات المتحدة، طالب فيها بالكشف عن أدلة ووثائق من "فيفا"، محذرا من إمكانية اللجوء إلى إجراءات جنائية في سويسرا.

وفي المقابل، اتهم "فيفا" هذا الأسبوع "يويفا" بشن "حملة تشويه" ضده وضد قيادته، وذلك في إطار رده على الإجراءات القانونية المتعلقة بخطة إنفانتينو.

وكان "يويفا" قد تخلى عن فكرة محاولة فرض تصويت لسحب الثقة من إنفانتينو، لكنه لا يزال واثقا من إمكانية إيجاد مرشح لمنافسته في الانتخابات المقبلة.

ورغم عدم إعلان أي مرشح رسمي حتى الآن، يرى البعض أن رئيس اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم "كونكاكاف"، الكندي فيكتور مونتاغلياني، قد يكون من أبرز الخيارات القادرة على منافسة إنفانتينو.

ويتعين على أي مرشح يرغب في خوض الانتخابات تقديم أوراق ترشحه قبل 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، وهو الموعد النهائي لإغلاق باب الترشيحات.

وتعد اتحادات كرة القدم في إنجلترا واسكتلندا وويلز وجمهورية أيرلندا من بين الاتحادات التي سحبت دعمها علنا لإنفانتينو، في ظل استمرار الخلافات حول إدارة الاتحاد الدولي وخططه المستقبلية.