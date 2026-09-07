ألونسو: الخسارة في الديربي اللندني أمام أرسنال مؤلمة

ألونسو بعد الخسارة أمام أرسنال: "الخسارة مؤلمة. إنها مؤلمة لأن الهزيمة يجب أن تكون كذلك. لقد كانت مباراة حماسية للغاية، مليئة بالتقلبات. أتيحت لنا فرص لهز الشباك، خاصة في الشوط الأول. لا أحد يرضى بالخسارة".

كشف المدير الفني لفريق تشيلسي تشابي ألونسو، عن شعوره بالألم عقب خسارة فريقه، التي وصفها بـ"المؤلمة" أمام مضيفه وجاره اللدود أرسنال، في الديربي اللندني بينهما.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وواصل أرسنال انطلاقته المثالية في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم بعدما قلب تأخره 0-1 أمام تشيلسي، إلى انتصار ثمين ومستحق بنتيجة 2-1 أمس الأحد، في قمة مباريات المرحلة الثالثة للمسابقة العريقة.

وبادر مورغان روجرز بالتسجيل مبكرا لتشيلسي في الدقيقة الثانية، لكن سرعان ما أحرز هافيرتز هدف التعادل لأرسنال في الدقيقة 25، فيما أضاف زميله النرويجي مارتين أوديغارد الهدف الثاني للفريق الملقب بـ"المدفعجية" في الدقيقة 50.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد أرسنال إلى 9 نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف مانشستر سيتي (المتصدر)، المتساوي معه في ذات الرصيد، في حين توقف رصيد تشيلسي، الذي تكبد خسارته الأولى في البطولة هذا الموسم، عند 6 نقاط في المركز الرابع.

وقال ألونسو في حديثه لشبكة "سكاي سبورتس" عقب المباراة "الخسارة مؤلمة. إنها مؤلمة لأن الهزيمة يجب أن تكون كذلك. لقد كانت مباراة حماسية للغاية، مليئة بالتقلبات. أتيحت لنا فرص لهز الشباك، خاصة في الشوط الأول. لا أحد يرضى بالخسارة".

وأضاف المدرب الإسباني "بعد تسجيلنا الهدف، اضطررنا للدفاع بشكل مفرط لمدة 15-20 دقيقة، وكنا نعاني بعض الشيء لاستعادة السيطرة. ثم تحسنت الأمور قليلا".

وتابع "بصفة عامة، كانت مباراة مليئة بالندية والحماس. كان بإمكاننا التعامل بشكل أفضل مع الهدف الثاني الذي استقبلناه مبكرا. بذل اللاعبون كل ما في وسعهم، وحاولوا بكل الطرق. لا بد أن تكون الخسارة مؤلمة".

وأشار ألونسو الذي يقضي موسمه الأول مع تشيلسي إلى أن "الأمر يتعلق بالاستعداد بأفضل طريقة ممكنة للمنافسة بأفضل طريقة ممكنة. يجب السيطرة على التفوق العددي على الجانب الأيمن. هذه هي طبيعة اللعبة. سنواصل المشوار. هذه هي المباراة الثالثة، وستكون رحلة طويلة وشاقة".

وحول أسلوب تشيلسي في التعامل مع الركنيات، صرح ألونسو "إننا نتخذ القرارات، ونبادر بالهجوم. نريد أن نتحلى بالفاعلية المطلوبة في الكرات الثابتة، وأحيانا نضغط عاليا أو بشكل منخفض. أعتقد أن هذا ما نحتاجه للمنافسة في جميع المراحل. اليوم جئنا إلى هنا لننافس بأفضل شكل ممكن، والآن يتعين علينا الاستمرار".

وحول ما تعلمه، كشف مدرب تشيلسي "تعلمت الكثير عن اللعبة، وعن أنفسنا، وعن أدائنا، وعن بداياتنا. اللاعبون لديهم هذه الروح، وهذه الرغبة في تقديم أداء أفضل مباراة تلو الأخرى لخلق شيء نؤمن به. حتى الآن أنا سعيد. نريد الفوز بالمباريات، هذا هو هدفنا الأسمى".

وعما إذا كان يشعر بنقص في خط الوسط، صرح ألونسو في ختام حديثه "يجب التعامل مع الإصابات، الفريق يفتقد اللاعب المصاب. اللاعبون الذين كانوا معنا بذلوا قصارى جهدهم. قدموا كل ما في وسعهم".

يشار إلى أن تشيلسي بدأ مشواره في المسابقة خلال الموسم الحالي بالفوز 3-2 على مضيفه فولهام، قبل أن يتغلب 4-3 على ضيفه برايتون في المرحلة الثانية.